(P) Click-stop.ro (Unitate Protejată) - Prietenie dincolo de companie

Legea 448/2006, privind unitățile protejate, îți permite să utilizezi jumătate din fondul taxei pe dizabilitate pentru asta.

Dar de ce ai face-o? Dacă beneficiile recompensării propriilor angajați sunt evidente, ce te-ar determina să oferi aceleași beneficii altor angajați sau chiar competiției?

Faptul că poți achiziționa produse cu ZERO costuri pentru angajații tăi printr-o Unitate Protejată este deja binecunoscut, dar știai că poți face cadouri și angajaților altor companii?



În primul rând pentru că un astfel de gest umanizează relațiile dintre parteneri și duce la o colaborare mult mai apropiată și înclinată spre bună credință, dar care duce și la îndeplinirea oricărui vis pe care o persoană cu dizabilitate îl are și anume, de a trăi o viață mai decentă, mai prosperă, de a avea acces la asistență medicală, reabilitate, sprijin în educație și drepturi egale ca și ceilalți indivizi. Mediul de afaceri are starea de spirit pe care i-o dau antreprenorii, iar felul lor de a se raporta unii la alții dictează și felul în care vor evolua relațiile dintre subordonați. Să nu uităm că dincolo de cifre și grafice, avem de-a face cu oameni care zi de zi își dedică energia succesului tău. Iar România are nevoie de o nouă abordare în mentalitatea de business!



În economiile puternice ale lumii, concurența este acerbă, însă respectă întotdeauna regulile nerostite ale interesului comun. Iar asta pornește de la fiecare piață locală care înțelege că supraviețuirea ei depinde de puterea legăturilor dintre actorii economici. Ei știu că o colaborare strânsă la nivel local nu permite interferența jucătorilor regionali sau naționali. Pentru că întotdeauna există jucători mai mari!



De aceea, pentru a-și asigura supraviețuirea, antreprenorii se susțin și chiar se promovează reciproc. Un producător local colaborează cu distribuitorul local care susține piață de desfacere locală. Împreună ei contribuie prin impozite și locuri de muncă, iar în jurul lor se naște o întreagă industrie adiacentă care înflorește și aduce beneficii aceleiași comunități.



Când fiecare segment se bazează pe susținerea celorlalte, formează cel mai puternic lanț economic. Iar dacă toate astea nu te costă nimic, ce te împiedică să o faci?



Tocmai de aceea Click-Stop.ro este soluția pentru tine! Compania noastră este autorizată să funcționeze ca Unitate Protejată Autorizată începând cu 30.06.2021. Și vă poate oferi o varietate de produse și servicii menite în a vă ajuta să ieșiți în evidență pe piață cu compania dumneavoastră.. De la serviciul de concepție grafică, producție, finisaj, ambalare şi până la livrare, compania noastră iți stă la dispoziție!



Bucură-te de oferta Click-Stop.ro (Unitate Protejată)



Iată ce îți oferă Click Stop, Unitate Protejată



- Îmbrăcăminte personalizată (tricouri, bluze, jachete, hanorace, veste și cămăsi etc.)

- Sisteme de afișare publicitare cum ar fi steaguri și bannere publicitare personalizate de diferite culori și mărimi, panouri stradale perfecte pentru reclama afacerei tale,

- Promoționale și printuri de orice fel, indoor sau outdoor la prețuri excepționale care pot fi oferite pe post de cadou unei persoane apropiate ție,

- Oportunitatea de a avea o strânsă colaborare cu unul dintre experții noștrii în design grafic pentru îndrumarea de a crea ceva unicat artistic, special dar și contemporan, menit pentru a capta atenția și a transmite mesajul dorit;

– Posibilitatea de a personaliza produsele până la cel mai mic detaliu;

– ZERO costuri dacă achiziționezi din valoarea taxei pentru dizabilitate.



Deci dacă ai o companie cu minim 50 de angajați și vrei să le faci un cadou unicat sau dacă vrei să arăți competiției că ești un jucător de echipă, trebuie doar să intri pe Click-Stop.ro iar alegând să comanzi produse de la unități protejate autorizate nu doar că transformi în bunuri jumătate din taxa pe dizabilitate dar creezi si un mediu mai bun pentru afacerea ta!



#unitateprotejata #fonduri #profit