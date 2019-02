Turneul de promovare al cărţii "România, te iubesc" a ajuns la Iaşi: "Este o mărturie trăită a noastră"

Turneul de promovare al cărţii "România, te iubesc" prin ţară continuă. De data asta, echipa emisiunii a poposit la Iaşi, în Aulă Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu".

Sute de fani s-au înghesuit să-i primească cum se cuvine pe jurnaliştii ProTV şi să obţină autografe de la ei.

Cartea "România, te iubesc" a fost lansată la Iaşi în prezenţa unui public numeros.

Cristian Leonte: "Să știți că fiecare material din carte s-a născut ca o idee, exact cum se naşte o operă literară. O idee despre un subiect, despre o durere, despre o nedreptate."

Alex Dima: "Este o mărturie trăită a noastră. Toate poveştile pe care le vedeţi în această carte şi multe altele le luăm cu noi. Nu am închis laptopul când am terminat o poveste şi mergem mai departe."

Rareş Năstase: "Odată cu această emisiune noi am crescut profesional. Am crescut foarte mult. Am intrat în al unsprezecelea an în care ne-am format profesional."

La final, publicul a aşteptat cu nerăbdare să primească autografele echipei pe fiecare dintre volumele abia cumpărate.

Jurnaliştii "România, teiubesc" au fost impresionaţi de reacţia sălii. Iar pentru Cristian Leonte atmosferă a avut o semnificaţie aparte.

Cristian Leonte: "E minunat să te întorci acasă şi să te încarci cu toată energia asta frumoasă."

Cosmin Savu: "Uite ce ne încarcă. Asta e bateria care ne dă încredere şi curaj în fiecare duminică."

Alex Dima: "Oamenii sunt minunaţi, ne dau foarte multă energie."

Rareş Năstase: "Duminica acum, colegul nostru Paul vine cu dezvaluriri uluitoare despre situaţia de pe trenurile noastre, situaţia de la CFR."



Cartea "România, te iubesc" va fi lansată vineri şi la Craiova, la Târgul de carte Gaudeamus.

