Doi soți din Brașov au părăsit Anglia și au pariat pe turismul din România. „Asta este cea mai mare bucurie a noastră”

Cu banii câștigați în Anglia, doi soți din Brașov au cumpărat terenuri în țară, iar când au revenit acasă, au amenajat acolo o fermă de bizoni. Își doresc ca turiștii să descopere frumusețea locurilor și să trăiască o experiență unică în mijlocul acestor animale rare.

Planurile lor au fost însă încetinite de rigiditatea autorităților și de birocrația românească.

Urmăriți un nou episod din campania Știrilor PRO TV, „Viitorul e acasă”.

Soții Pal sunt eroii unei povești în care au crezut încă de la începutul anilor 2000, când au plecat în Anglia. El a plecat cu viză de lucru ca electrician și și-a înființat o firmă acolo, iar ea era responsabilă de credite.

Orsi Pal: „Inițial, la o firmă de construcții, după aceea la facultatea din Southampton. La firma de construcții însemna supravegherea tuturor conturilor de persoane juridice care își cumpărau marfa pe credit”.

Soțul ei lucra ca electrician, iar toți banii câștigați îi investeau în terenuri aflate în comuna Aita Mare din județul Covasna.

Reporter: Ce visați să faceți aici?

Atilla Pal: Eu aș vrea să fac un parc de animale care să fie vizitat de turiști din țară și prin care să promovăm zona, secuimea.

Attila Pal: „Toată munca asta a fost de folos și, din dorința asta, am venit acasă, să investim aici ce am învățat și câștigat acolo. Să știm că am încercat să facem ceva acasă”.

Orsi Pal: „Nu ne descriem ca fiind fermieri, ci mai degrabă ca un stil de viață pe care l-am oferit și copiilor. Aceștia au crescut în zonă, bucurându-se de libertatea naturii. Cred că asta este cea mai mare bucurie a noastră”.

Fetița are 13 ani, iar băiatul 12. La fermă își petrec vacanțele, bucurându-se de libertate. Până când ferma va produce bani de la turiștii care vor veni să vadă bizonii aduși din Belgia, familia se susține financiar din afacerea cu garduri electrice. În Anglia, Attila a învățat cum să le producă, iar acum este unul dintre cei mai căutați specialiști din țară.

Reporter: Ce din experiența britanică v-a ajutat în ceea ce faceți astăzi?

Atilla Pal, proprietar al unei ferme de bizoni: Pasiunea pentru bizoni și nevoia de a construi garduri m-au făcut să produc garduri electrice și împrejmuiri profesionale în România. Și consider că facem cele mai bune garduri electrice. În Anglia ne-am dat seama că prin muncă putem să ajungem la ce ne dorim, muncind câte 16 ore pe zi. Toată munca asta a fost de folos.

Soții Pal pariază pe turism, deoarece zona este deosebit de frumoasă. Aici există și o biserică unitariană din secolul al XIV-lea, restaurată cu fonduri europene.

Cei mai mulți dintre românii plecați s-au angajat în domeniul construcțiilor, adică 19%, iar aproape 10 procente în hoteluri și restaurante. Mulți au învățat meseriile de ospătari sau bucătari în locurile unde au fost angajați de aceea o parte dintre cei intorși aleg sa investească în turism și HORECA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: