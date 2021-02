Cum a ajuns mica staţiune Soelden să atragă 1,5 milioane de turisti anual

EPISODUL 3, ''Partii de milioane - lectia austriaca''. In Tirol gasim cele mai puternice intalatii de transport pe munte, mii de locuri de cazare si o comunitate intreaga care traieste din turism.

Aceasta poveste de succes din care lipsesc somerii este ceva obisnuit in toate statiunile din aceasta zona. O lectie, asadar, din care noi, romanii, avem multe de invatat. Astazi ajungem in Soelden, o statiune cu 3.000 de oameni care reuseste in fiecare an sa atraga peste un milion si jumatate de turisti dispusi sa lase acolo sute milioane de euro.

Reteta este simpla: multa munca, un program care incepe la 5 dimineata si o comunitate unita. Localnicii se sustin unii pe altii in afaceri si au descoperit ca impreuna sunt o forta.

Soelden, Austria, locul in care se poate schia opt luni pe an, de la inceputului lui octombrie si pana la sfarsitul lunii mai. Zeci de partii pornesc de pe cele trei varfuri de peste 3.000 de metri si de pe cei doi ghetari din zona. Adunate, partiile ajung la 146 de kilometri. Aici se tin cupe mondiale si in fiecare an mai bine de 1,5 milioane de turisti sunt atrasi de acest loc ca de un magnet.

Soelden este numit Varful Tirolului sau Diamantul Alpilor. Cea mai inalta partie porneste de la 3.340 de metri. Deja aici alta este atmosfera. Este foarte frig, dar pentru schiori este un fel de Disneyland.

Ca sa ajungi pe ghetari trebuie sa schimbi mai multe telegondole si sa tarversezi mai multi munti. Zeci de instalatii fac legatura intre vai si varfuri. Aici, schiorii incepatori au la dispozitie peste 70 de km de partii late, line si cu zapada din belsug produsa de sutele de tunuri amplasate peste tot.

IceQ este una dintre cele mai spectaculoase caldiri din Muntii Alpi. Este asezata la o inaltime 3.048. S-au folosit 900 de mp de sticla. Aici s-a turnat ultimul film cu James Bond.

Sarah Ennemoser, reprezentant Info Turist: "Au stiut ce vor sa faca. Au cautat o arhitectura deosebita, in varful muntelui. Au cautat peste tot prin Alpi. Si au gasit ce cautau aici. Au filmat cam 30 de zile."

Valentino Schwarz e managerul restaurantului. "Tot ce vedeti in film a fost reconstruit in Londra. Nu e la noi. Se vede doar de afara. Dar barul la care va referiti a fost recosntruit in Londra", spune el.

Austriecii stiu prea bine cum sa isi vanda marfa. Dupa ce James Bond s-a filmat aici, ospatarii le spun turistilor ca celebrul personaj a stat la aceasta masa si oamenii vin sa vada locul. De altfel, chipul lui James Bond apare inclusiv pe hartile cu partiile de schi. E o afacere.

Si hotelul in care a locuit pe timpul filmarilor actorul Daniel Craig e luat acum cu asalt de turisti.

Sarah Ennemoser, reprezentant Info Turist: "O gramada de oameni vin sa vada in Soelden aceste locuri. A crescut numarul turistilor. Este o reclama buna pentru Soelden. In Soelden avem in jur de 1,5 milioane de turisti. Suntem pe locul doi in Austria, dupa Viena."

Tot domeniul este administrat de o singura companie in care actionari sunt localnici. Toata lumea de pe aceasta vale lucreaza in turism.

Sarah Ennemoser, reprezentant Info Turist: "Tirol este locul in care nu prea gasesti someri..."

Ca sa ajungi din sat pe munte ai la dispozitie doua telegondole cu o capacita de transport uriasa, una dintre ele construita in 2016, in doar cateva luni. A costat 40 de milioane de euro si detine recordul mondial: poate transporta 4.500 de oameni pe ora. Scari rulante te duc pana in buza gondolei si - ce este si mai important - nu se sta la coada.

O cartela pentru o zi costa 51 de euro. Odata ajuns pe munte, ai acces la toate instalatiile.

Legatura dintre ghetarii Ritenbach si Tifanbah se face printr-un tunel. Prin mijlocul muntelui. Un tunel lung de 127 de metri. Si cand te gandesti ca noi n-am fost in stare sa facem un tunel pe Valea Oltului pentru masini si austriecii au facut unul prin munte pentru a se da cu schiurile...

Odata trecut de partea cealalta a muntelui descoperi un nou domeniu schiabil.

Acum, actionarii din Soelden sunt in tratative pentru a uni partiile cu o alta statiune de peste munte. Vor avea impreuna mai bine de 250 km. Intr-un varf de munte, o platforma te ajuta sa admiri Alpi, dar si sa iti simti inima cat un purice.

Din varful ghetarului porneste o partie pana jos, in sat. Are 15 km lungime. Asa se face ca intr-o singura tura cobori 2.000 de metri altitudine si schiezi printre varfurile muntilor, dar si printre casele localnicilor.

Seara ne-am oprit intr-o pensiune tipic tiroleza. Karl, proprietarul le iese turistilor in cale cu o tarie din pere. Este o casa veche, dar refacuta de curand.

A luat 500.000 de euro de la banca si i-a investit in renovare. Spera sa-i scoata in 10 ani. Are toate sansele.

In sezon, camera este 130-140 de euro si toate sunt pline. Casa are 15 camere, ceea ce inseamna un profit de peste 1.500 de euro pe zi. E o afacere buna.

Aici, loclanicii se ajuta intre ei si toti traiesc din turism.

Urban Gstrein are o pensiune, o scoala de schi sus, pe munte cu peste 40 de angajati si o ferma de vaci. Austriacul nu se gandeste numai la binele lui. Oamenii de aici au inteles ca impreuna sunt o forta. Se apara, se ajuta si fac bani.

In pensiune, Karl pregateste micul dejun: "Toate produsele sunt din zona. De la particulari. Si marmelada e facuta in casa, si dulceata, si laptele e proaspat... Totul e facut aici".

La ora 9, Urban e pe partie. Si aici munceste. Cot la cot cu angajatii sai. Prin scoala lui trec in fiecare an mii de turisti. Turistii care se cazeaza in Solden au acces gratuit la piscina din sat si reducere la aguadom-ul contruit la cativa km de localitate. E un loc in care iti poti petrece intreaga zi, cu restaurante si mai multe piscine.

De mai bine de 150 de ani, austriecii de pe acesta vale fac turism. Au brazdat muntii in toate directiile, au facut partii si au umplut valea cu hoteluri si pensiuni. Si toata lumea traieste foarte bine din asta.

Cand schiezi aici n-ai cum sa nu te gandesti si la partiile noastre. Munti avem si noi. Nu atat de inalti, dar sunt multe locuri in care am putea sa facem partii. In Parang, in Muntii Lotrului, in Vatra Dornei, Rarau si multe alte locuri. Peste tot am inceput sa construim, dar ne-am impotmolit. De cele mai multe ori in hotie si incompetenta.