Cum a ajuns Maramureșul să fie sufocat de munți de gunoaie din cauza incompetenței autorităților

Ani la rând, autoritățile de acolo n-au fost în stare să construiască o groapă de gunoi. Bani au avut, zeci de milioane de euro din fonduri europene, dar i-au aruncat într-o râpă care se tot surpa.

De ani buni, gunoaiele sunt cărate cu camioanele, sute de kilometri în alte județe, pe bani mulți plătiți de cetățeni.

Munți de gunoaie

Zona e împânzită și de haldele de steril, neecologizate, de pe care otrava se scurge în râuri și este inhalată de oameni. O situație dramatică, pentru care rezolvarea nu prea dă semne să apară.

Baia Mare este înconjurată de munți. Mai nou, și de munți de gunoaie. De câțiva ani a apărut un munte de gunoaie fix la intrarea în oraș dinspre Târgu Lăpuș. Este un fel de emblemă a locului, deja.

Aproape 200.000 de tone de gunoi stau de câțiva ani mărturie a incompetenței autorităților din Maramureș.

În alt colț de oraș, zac alte 20.000 de tone de gunoi înghesuit în baloți. Pe malul Săsarului e gunoiul aruncat ani la rând de primărie.

Orașul e înconjurat de halde de steril, din care otrava se scurge în ape. Această parte de României e otrăvită și își omoară încet, dar sigur, oamenii.

Asta, în timp ce prin birouri, cei care ar trebuie să acționeze, oameni numiți de multe ori politic pe funcții, sunt relaxați și neputincioși.

Neputința de a rezolva problemele de mediu

Marcela Chindris e șeful Gărzii de Mediu. Ioan Nicoară este director Apele Române Maramureș.

Ioan Nicoară, director Apele Române Maramureș: „Eu sunt membru PNL”.

Alex Dima: Și ați fost numit aici...

Ioan Nicoară, director Apele Române Maramureș: „Pe filiera de partid am fost numit”.

Emilia Talpoș conduce Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș.

La cârma orașului Baia Mare se află, de ani buni, Cătălin Cherecheș, judecat pentru luare de mită, unul dintre cei mai bogați politicieni de la noi.

Alex Dima: Un om care are nu cinci milioane, trei milioane...

Cătălin Cherecheș, primar Baia Mare: „De ce merge la primărie sau de ce merge în parlament? De prost. Ascultati-mă”.

Alex Dima: Ați venit la primărie de prost?

Cătălin Cherecheș, primar Baia Mare: „Am venit în Parlamentul României în primul rând, că acolo m-am dus, și credeți-mă că dădeam din buzunarul meu undeva la aproape 10.000 de euro în fiecare lună, ca să întrețin tot mecanismul”.

Gunoiul, o afacere murdară, cu bani mulți și interese uriașe

Mihai Apan este directorul firmei de salubritate. Gunoiul e o afacere murdară, cu bani mulți și interese uriașe.

Gunoiul din Maramureș e plimbat, de câțiva ani, la sute de kilometri distanță, pentru că mai marii județului n-au fost în stare să construiască o groapă pentru depozitare.

Încă din vremea preaderării, Uniunea Europeană ne-a cerut să dăm dovadă de civilizație și să rezolvăm problema gropilor de gunoi.

Ne-a dat și bani pentru a construi spații în care deșeurile să fie depozitate și recilate. Așa a apărut SMID, Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor.

Dealul Urniturii. Se numește așa pentru că pământul o ia la vale, se urnește. Povestea nu este de azi, de ieri, este dintodeauna. Din tot Maramureșul, unde au decis autoritățile județene să construiască o groapă de gunoi cu zeci de milioane de euro? Fix în acest loc.

În acest loc ar fi trebui să ajungă gunoaiele din tot județul, încă din 2016. 50 de milioane de euro a luat Maramureșul de la Uniunie pentru SMID.

O firmă din Botoșani a câștigat licitația pentru proiect și a subcontractat o parte din lucrări unei firme din Baia Mare. Totul s-a bazat pe studiile sumare făcute pe dealul Urniturii de un specialist care, între timp, a decedat și care n-a realizat că locul stă pe o pungă de apă.

Ioan Bud este profesor universitar în Baia Mare, specialist în geologie. Spune că din start s-a pornit cu stângul.

Ioan Bud, profesor universitar în Baia Mare: „Se știa că în zonă sunt izvoare. Apare noțiunea de adăpători”.

A tras semnale de alarmă, dar n-a fost luat în seamă. De cum s-au început lucrările, dealul Urnitorii a început să o ia la vale.

Rampa în care ar trebui să fie sortate deșeurile a fost construită și dotată. Proiectul prevedea și patru celule pentru depozitare până în fundul văii, în care să fie adus gunoi timp de 20 de ani.

Când s-au apucat de amenajarea primei celule, dealurile au plecat și bani mulți au înghițit în încercarea de a le opri. Și platforma betonată a luat-o la vale.

Povestea acestei gropi începe în mandatul 2008-2012, când Consiliul Județean era condus de Mircea Man, actual vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, o funcție politică. Locul a fost ales pe timpul său.

Mircea Man, fost președinte CJ Maramureș: „Locul a fost un loc, dar studiile geo au fost făcute după ce am plecat de acolo”.

Între 2012-2016, Consiliul a fost condus de Zamfir Ciceu. S-au început lucrările, s-au cumpărat echipamentele, s-au blocat lucrările. Ciceu n-a vrut să vorbească pe acest subiect.

Între 2016-2020, Consiliul a fost condus de Gabriel Zetea, actual deputat.

Gabriel Zetea, deputat: „E un mare eșec al tuturor administrațiilor. Inclusiv eu am recunoscut la finalul mandatului”.

În 2016, lucrările s-au oprit, și așa au rămas patru ani.

Maramureșenii au pus carul înaintea boilor

Au închis toate gropile de gunoi din județ înainte ca groapa de la Fărcașa să fie gata. Județul n-a mai avut unde să-și arunce gunoiul, așa că în 2017 s-a luat decizia ca firma Drusal, care se ocupă de salubitate în Baia Mare și alte 30 de localități din Maramureș, să depoziteze gunoiul pe un spațiu închiriat.

Astfel a luat naștere muntele de la marginea orașului. În 2020, Drusal și autoritățile județene au venit cu o altă soluție: să pună gunoiul în baloți.

În câteva luni, un munte de baloți urât mirositor, din care curge levigat, a apărut în oraș. Teoretic, toată lumea știe că zona e sigură, că baloții sunt acoperiți cu straturi de folie.

Imaginile de sus arată că, din cauza căldurii, baloții au explodat, folia de protecție nu mai există.

Alex Dima: Uitați cum arată de sus.

Mihai Apan, directorul firmei de salubritate: „Ăștia sunt ai noștri. Va trebui să îi acoperim. Noi n-am avut o dronă dar...”

Neputință, nepăsare, incompetență

Locul are autorizații de funcționare de la toate instituțiile statului. Am bătut la ușa lor și am găsit neputință, nepăsare, incompetență. Garda de Mediu.

După îndelungi discuții, șefa Gărzii de Mediu a acceptat să apară în fața camerei de filmat. Un angajat al Gărzii tocmai s-a întors din controlul efectuat fix la baloții cu gunoi.

Marcela Chindriș, comisar-șef Garda de Mediu Maramureș: „Ei au fost acoperiți cu folie. Chiar am cerut. Am cerut să puna folie peste ei”.

Alex Dima: Și au îndeplinit?

Marcela Chindriș, comisar-șef Garda de Mediu Maramureș: „Da, da”.

Alex Dima: S-a dus cineva și a verificat cum s-a pus folie. Folia trece și peste ei?

Marcela Chindriș, comisar-șef Garda de Mediu Maramureș: „Păi folia trebuie să treacă peste baloți, astfel încât apele să nu pătrundă”.

Reporter: Uitați cum arată.

Marcela Chindriș, comisar-șef Garda de Mediu Maramureș: „Când o să avem și noi drone să putem filma...”

Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș. Altă instituție a statului tocmai e pe punctul de a da aprobare pentru încă un an de funcționare pentru platforma cu baloți. N-a fost în control, dar se bazează pe datele primite de la Direcția de Sănătate Publică.

Alex Dima: S-a respectat obligația acoperirii baloților?

Emilia Talpoș, comisar-șef APM Maramureș: „Deci sunt acoperiți baloții, sunt acoperiți cu folia care a fost dată. A fost o măsură dată de la Gardă”.

Alex Dima: Uitați cum arată baloții.

Emilia Talpoș, comisar-șef APM Maramureș: „Na. De sus. Deci vedeți cum zice. Noi trebuie să mergem înapoi să respingem. Nu putem da viză pentru așa ceva”.

