Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad informează că joi, 5 noiembrie, organele de cercetare penală din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Arad au făcut percheziţii domiciliare în cinci locaţii din judeţele Arad şi Timiş, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru dare şi luare de mită, notează News.ro.

De asemenea, prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de patru agenţi de poliţie de la SPF Nădlac, pentru că ar fi luat mită, la anumite date, anul trecut şi în acest an, în schimbul permiterii intrării din Ungaria în România a unui transport de porci pentru care nu existau documente însoţitoare, acte de provenienţă sau aviz sanitar-veterinar.

Potrivit sursei citate, în 27 mai 2025, 8 decembrie 2025 şi 12 martie 2026, poliţiştii de frontieră ar fi pretins şi primit sume cuprinse între 500 şi 1.000 de lei pentru a permite intrarea pe teritoriul României a unor transporturi de porci din Ungaria, fără documente legale însoţitoare, aviz sanitar-veterinar şi acte de provenienţă a animalelor.

„În data de 12 martie 2026, în jurul orei 22.30, colaboratorul cu identitate reală O. M. se deplasa cu autoutilitara personală, marca Mercedes Sprinter, fără a fi încărcată cu porci, venind din Ungaria, împreună cu un investigator sub acoperire, care se afla pe locul din dreapta. După ce au intrat pe teritoriul României în zona fostului PTF Nădlac I, colaboratorul a oprit autoutilitara în apropierea unei maşini de poliţie în care se aflau doi agenţi de poliţie”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, unul dintre ei a coborât din autospeciala de poliţie şi a venit la maşina condusă de O. M., pretinzând 200 de euro şi acceptând, ulterior, suma de 800 de lei pentru a nu-i sancţiona contravenţional şi pentru a nu confisca porcii care urmau să fie transportaţi din Ungaria fără documente însoţitoare.

Acţiunea face parte din cadrul „Operaţiunii Jupiter”, derulată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.