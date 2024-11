(P) Un octogenar a fost operat robotic pentru o hernie hiatală gigantă. Dr Silviu Makkai: „Riscurile justificau abordarea”

După ce timp de câțiva ani s-a confruntat cu probleme de stomac, un bărbat de 85 de ani a descoperit că are o hernie hiatală gigantă, atunci când acestea s-au agravat.

Medicii i-au recomandat operația asistată de robotul da Vinci, cea mai avansată tehnologie medicală disponibilă la ora actuală, iar rezultatul a fost un succes.

Hernia hiatală este o afecțiune în care o porțiune a stomacului se deplasează în sus. Apare mai ales la pacienții vârstnici și poate provoca simptome precum reflux gastroesofagian sever, dureri toracice și dificultăți respiratorii. Intervenția chirurgicală devine, astfel, esențială pentru a îmbunătăți calitatea vieții pacientului.

Beneficiile chirurgiei robotice în tratarea herniei hiatale

Chirurgia robotică este o tehnică modernă și minim invazivă care permite o precizie superioară în manevrarea țesuturilor delicate, reducând astfel trauma chirurgicală și riscul de complicații. În acest caz, deoarece pacientul prezenta multiple comorbidități cardiopulmonare care ar fi putut complica recuperarea, tehnologia a avut un rol esențial în intervenția realizată de echipa multidisciplinară care s-a ocupat de caz, din care au făcut parte doi medici chirurgi: Dr. Silviu Makkai-Popa, Medic primar chirurgie generală cu competențe în chirurgie bariatrică, colorectală robotică și laparoscopică, Regina Maria Brașov, respectiv Dr. Victor Tomulescu, medic primar chirurgie generală cu competențe în chirurgie oncologică, robotică și laparoscopică, Spital Ponderas, București.

Operația a fost realizată cu ajutorul robotului da Vinci, ce reprezintă cea mai avansată tehnologie medicală intervențională disponibilă la ora actuală, oferind o abordare modernă și performantă. Astfel, se reduce semnificativ durata de spitalizare, pacienții putând pleca acasă în doar câteva zilei.

Dr. Silviu Makkai-Popa, medic primar Chirurgie Generală: „Recuperarea a fost remarcabil de rapidă și eficientă”

Având în vedere vârsta înaintată (85 de ani) a pacientului și multiplele afecțiuni cardiopulmonare asociate, provocările au fost majore, potrivitDr. Silviu Makkai-Popa:

„O hernie hiatală de acest tip presupune un risc de volvulus gastric, care poate duce la perforație, iar intervenția într-un spațiu mic între organele vitale a necesitat maximă precizie. Din fericire, colaborarea cu medicul cardiolog și anestezistul a fost esențială pentru a asigura condițiile optime în preoperator și postoperator. Chirurgia robotică aduce o mai mare precizie și mobilitate în spațiile înguste datorită articulațiilor flexibile ale instrumentelor, ceea ce este dificil de realizat în laparoscopie tradițională. Pacientul a început să se mobilizeze în ziua următoare și a urmat un protocol de alimentație semisolidă recomandat pentru o săptămână, iar la două săptămâni se alimenta normal. La vârsta sa, recuperarea a fost remarcabil de rapidă și eficientă.”

Doctorul a luat în calcul faptul că pacientul trăiește de șapte ani cu stimulator cardiac

Soția pacientului de 85 de ani a povestit despre etapele tratamentului prin care a trecut bărbatul. Ea spune că soțul a avut probleme de stomac de mulți ani, cu o stare de aciditate constantă. „La fiecare tratament cu antiacide, simțea o ameliorare temporară. Pe parcurs, la diverse controale, i s-a descoperit o hernie hiatală. La început, medicii nu i-au recomandat operația, dar pe măsură ce hernia s-a mărit și a început să aibă crize, doctorul gastroenterolog ne-a spus că doar operația poate fi soluția”, spune ea.

După căutări pe internet, familia l-a găsit pe domnul doctor Makkai Silviu la Regina Maria, Brașov. El le-a propus mai multe opțiuni – chirurgie laparoscopică sau robotică. Pacientul ales să aștepte până la sosirea robotului da Vinci la Brașov, pentru că a avut un sentiment de încredere și a simțit că această operație îl poate ajuta.

„Ne-au explicat toate riscurile și beneficiile, iar riscurile erau mari, mai ales având în vedere vârsta lui, problemele cardiace și de coloană. Totuși, beneficiile au fost mai mari, pentru că nu aveam alte opțiuni, iar complicațiile pe termen lung puteau fi chiar fatale. Ne-au dat încredere domnul doctor și doamna doctor Cîmpeanu [n.red. Dr. Luminița Cîmpeanu, Medic primar ATI, specializat în anestezia și terapia intensivă, Director Medical Spitalul Regina Maria Brașov], care ne-au încurajat enorm. Soțul are și stimulator cardiac de șapte ani și alte probleme de sănătate, dar ne-am rugat și am câștigat încredere în echipa medicală.

Pregătirea a fost grea, cu emoții și gânduri de tot felul, menționează femeia. A ajutat, însă comunicarea deschisă cu echipa medicală și explicarea posibilelor complicații.

„În plus față de problemele cronice ale pacientului, incidental, pe examenul computer-tomografic preoperator, am diagnosticat pacientul și cu o embolie pulmonară, care a necesitat temporizarea intervenției pentru anticoagulare, dar care în plus adăuga la riscurile intervenției. Echipa noastră a abordat situația în mod multidisciplinar, comunicând deschis cu pacientul și familia, astfel încât toate riscurile să fie înțelese și gestionate. Pacientul a răspuns bine și complicațiile au fost minime datorită atenției sporite acordate în timpul și după intervenție”, a explicat Dr. Silviu Makkai-Popa.

Robotul chirurgical a fost soluția pentru hernia aflată aproape de inimă

Deoarece hernia pacientului era localizată într-un spațiu foarte îngust (mediastin), între inimă și aortă, unde manevrabilitatea fină a instrumentelor și precizia erau esențiale, echipa medicală a optat pentru chirurgia robotică.

„Chirurgia robotică aduce o mai mare precizie și mobilitate în spațiile înguste datorită articulațiilor flexibile ale instrumentelor, ceea ce este dificil de realizat în laparoscopie tradițională. În acest caz, un alt avantaj al robotului a fost vizualizarea tridimensională, care permite o mai bună disecție și o siguranță sporită. Comparând, chirurgia robotică este similară cu a opera cu unelte precise, față de laparoscopie, care ar fi precum utilizarea bețișoarelor chinezești – robotul crește confortul chirurgical și, implicit, siguranța pacientului”, subliniază Dr. Silviu Makkai-Popa.

De asemenea, colaborarea cu medicul cardiolog și anestezistul au fost esențiale pentru a asigura condițiile optime în preoperator și postoperator. Nu în ultimul rând, „colaborarea cu Dr. Victor Tomulescu a fost valoroasă, în special datorită experienței sale vaste în chirurgia robotică. Fiind un caz complex, cu un pacient vârstnic și cu probleme asociate, am apreciat în mod deosebit sprijinul lui și disponibilitatea dumnealui de a se deplasa pentru a efectua operația împreună”, adaugă Dr. Silviu Makkai-Popa, explicând rolul esențial al unei echipe medicale multidiscipliniare în abordarea unor astfel de cazuri complexe.

Recuperarea rapidă după operație

După intervenție, calitatea vieții pacientului s-a schimbat considerabil, explică soția pacientului.

„După ce s-a terminat operația, recuperarea a fost de scurtă durată. Nu ne așteptam să fie așa. Domnul doctor Makkai-Popa și doamna doctor Câmpeanu ne-au spus că recuperarea va fi rapidă și că va putea ieși din spital în 3-4 zile, ceea ce s-a și întâmplat. A fost o susținere extraordinară din partea echipei. Doamna dr. Cîmpeanu ne-a dat toate detaliile și informațiile necesare, ne-a încurajat și a fost empatică, iar domnul doctor Makkai ne-a oferit sprijin și încredere. Chiar cred că Dumnezeu ne-a scos în cale acești oameni!”

Pentru susținerea vindecării, a fost implementat „un protocol de ‘enhanced recovery after surgery’ sau ‘fast track’, care include mobilizare timpurie, gimnastică respiratorie postoperatorie, evitarea utilizării opiaceelor și reluarea rapidă a tranzitului intestinal”, punctează Dr. Silviu Makkai-Popa. „De asemenea, am reluat alimentația pacientului în aceeași zi cu intervenția, trecând rapid la alimente semisolide pentru a asigura o recuperare rapidă.”

„După operație, soțul meu a început să își recapete greutatea și puterea fizică. Simptomele care îl deranjau au dispărut și acum se simte mult mai bine, poate mânca fără probleme și a revenit, în mare, la o viață normală”, povestește soția pacientului.

Datorită preciziei ridicate și a confortului manevrabilității instrumentelor, „chirurgia robotică oferă o siguranță crescută pentru pacienți, în special pentru cei fragili. Aceasta reduce stresul fizic pentru chirurg și permite o excizie mai precisă a țesutului afectat, fiind avantajoasă atât pentru hernia hiatală, cât și pentru alte intervenții oncologice sau complexe”, încheie Dr. Silviu Makkai-Popa.

Sursa: Etichete: Dată publicare: 19-11-2024 15:01



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.