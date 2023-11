Ultima pledoarie a lui Cherecheș, înainte de a fugi de condamnare: „Îmi doresc cel mai mult este să fiu om”

Cherecheș a ținut ultima pledoarie pe rețelele sociale, la 3 dimineața, cu puțin timp înainte de decizia dată la Curtea de Apel Cluj.

„Am fost acuzat pe nedrept, dar am rămas de fiecare dată dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția în fața justiției. Am fost prezent la fiecare termen, în afară de trei termene, la 120 minus 3. Și știu un lucru, că nu doar în fața justiției, și în fața lui Dumnezeu, iar Cel de sus sunt sigur că astăzi, de acest lucru sunt sigur, nu de instanță, ci de Dumnezeu că m-a binecuvântat și crede în corectitudiena mea”, reacționa edilul din Baia Mare.

Cherecheș: „Pisica moartă a fost aruncată în curtea mea”

„Am fost pus sub control judiciar pentru a ocoli riscul de sustragere de la pedeapsă înainte să fiu condamnat. Am avut 120 de termene si nu am lipsit la niciunul. Am lipsit de trei ori din 120 de termene, de ce trebuie să răspund eu pentru acțiunile celor care mi-au întârziat judecata în mod nejustificat trei ani și zece luni, aruncând pisica moartă în curtea mea. Lupta mea pe durata acestor ani a fost mărginită de adversități, de spini. La acest ultim moment din coșmarul vieții mele mă gândesc la ce îmi doresc cel mai mult. Și ce îmi doresc cel mai mult este să fiu om, om în fața instanței și om căruia i se respectă și se acordă drepturile omului”, a conchis Cherecheș.

