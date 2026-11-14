Primele incidente apărute la protestul neautorizat de susținere a lui Călin Georgescu. În online se îndeamnă la violență

Preşedintele AUR şi mai mulţi lideri ai formaţiunii au ajuns în Parcul Izvor la ora 14:00. Protestatarii scandează numele lui Călin Georgescu, despre care susţin că ar fi deţinut politic, potrivit News.ro.

Se cere eliberarea lui Georgescu şi demisia preşedintelui Nicuşor Dan.

"Şi noi suntem Călin Georgescu", scandează manifestanţii.

Între timp, jandarmii au imobilizat două persoane care adresau injurii, iar o persoană a primit îngrijiri medicale.

"Structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit pentru protejarea cetăţenilor care protestează paşnic, la manifestaţia din centrul Capitalei. Jandarmii au imobilizat, pentru legitimare şi sancţionare contravenţională, două persoane care se manifestau agresiv verbal la adresa forţelor de ordine şi a celorlalţi participanţi la miting", anunţă, sâmbătă, Jandarmeria Capitalei.

De asemenea, un echipaj SMURD a intervenit pentru a acorda îngrijiri medicale unei persoane care acuza o stare de rău.

Persoana în cauză nu necesită transportul la spital.