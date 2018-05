Ministrul Justiției: Nu cred că președintele nu va da curs deciziei CCR

Inquam Photos / George Calin

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seară, că se aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să respecte decizia CCR cu privire la revocarea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

"Sincer, mă aştept să o respecte. (...) Acum avem un comunicat care are sâmburele, esenţa deciziei, dar comunicat care astăzi, când vorbim, nu produce efecte juridice. Efect juridic se va produce din momentul când decizia motivată se va publica în Monitorul Oficial.

De atunci, din momentul acela, se naşte obligaţia constituţională a preşedintelui de a emite decretul de revocare, cum spune dispozitivul Curţii. Eu, personal, nu cred că preşedintele nu va da curs deciziei CCR", a spus Toader.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a mai adăugat că decizia CCR referitoare la procurorul-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, reprezintă "un început de revenire spre normalitate".

"Sigur că am aşteptat-o cu interes, cu preocupare (...), dar, pe fond, ce am scris acolo, ce am susţinut la Curte este în deplin acord cu convingerea mea profesională din domeniul dreptului constituţional şi zic eu şi astăzi este în deplin acord cu exigenţele constituţionale.

Prin urmare, am aşteptat decizia cu preocupare. În acelaşi timp, profesional vorbind, am primit-o ca pe o revenire sau un început de revenire spre normalitate", a declarat ministrul Justiţiei, potrivit Agerpres, care citează postul de televiziune Antena 3.

Totodată, Tudorel Toader a precizat că decizia CCR valorifică principiul constituţional care dă această autoritate ministrului Justiţiei în raport cu activitatea procurorilor.

"Cineva spunea că fraza aceea, sintagma aceea din Constituţie, că procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei nu are nicio reflectare în activitatea judiciară. (...) Ce face decizia de astăzi? Valorifică principiul constituţional care dă această autoritate ministrului Justiţiei în raport cu activitatea procurorilor, dar în raport cu activitatea administrativă, (...) nu cu activitatea de realizare a urmăririi penale", a spus ministrul.

De asemenea, el a adăugat că, din punct de vedere "funcţional, constituţional", procurorii şi judecătorii au competenţe şi moduri de funcţionare diferite.

"Sigur că şi procurorii şi judecătorii se numesc în Constituţie magistraţi. Sigur că mai mult procurorii ţin la această asociere cu judecătorii de magistraţi, dar funcţional, constituţional sunt competenţe diferite şi moduri de organizare, funcţionare diferite. Spre exemplu, procurorii funcţionează pe principiul subordonării ierarhice, faţă de şefii lor, principiu pe care nu-l găsim la judecători", a mai afirmat Tudorel Toader la postul de televiziune.

Miercuri, Curtea Constituţională a constatat că există conflict între puteri în cazul respingerii revocării şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi. Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, a anunţat că plenul Curţii, cu majoritate de voturi, a admis sesizarea premierului cu privire la acel conflict de competenţă, constatându-se conflict între ministrul Justiţiei şi preşedinte determinat de refuzului şefului statului de a da curs cererii de revocare a şefei DNA.

