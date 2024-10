Ce pedeapsă a primit un bărbat din Alba care a furat medalii din casa unui fost ministru al Apărării. Amenințări cu moartea

În dosarul în care a fost trimis în judecată, bărbatul a fost găsit vinovat pentru furt calificat, dar şi de comiterea altor infracţiuni precum ameninţare, ultraj, distrugere, victimele sale fiind mai multe persoane, inclusiv un medic psihiatru şi poliţişti.

„Condamnă pe inculpatul Coltor Raul Nicolae la pedeapsa de 1 an şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în dauna persoanelor vătămate Atanasiu Teodor şi Atanasiu Maria Laura. Condamnă pe inculpatul Coltor Raul Nicolae la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere în dauna persoanelor vătămate Atanasiu Teodor şi Atanasiu Maria Laura. Condamnă pe inculpatul Coltor Raul Nicolae la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj în formă continuată – persoană vătămată Ciugudean Marius Ioan. Aplică inculpatului Coltor Raul Nicolae pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, respectiv dreptul de a comunica cu persoana vătămată Ciugudean Marius Ioan, respectiv de a se apropia la mai puţin de 100 metri de aceasta pentru o perioadă de 5 ani. (...) Condamnă pe inculpatul Coltor Raul Nicolae la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj – persoană vătămată Potinteu Cătălin. (...) Condamnă pe inculpatul Coltor Raul Nicolae la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj – persoană vătămată Pasc Bogdan Daniel. (...) Condamnă pe inculpatul Coltor Raul Nicolae la pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj în formă continuată – persoană vătămată Ţăran Robert Vasile. (...) Condamnă pe inculpatul Coltor Raul Nicolae la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare în forma continuată – persoană vătămată Ţăran Liviu Tiberiu”, se arată în soluţia pronunţată de Judecătoria Alba Iulia.

Daune materiale și morale de peste 41.000 lei pentru fostul fostul ministru

Bărbatul care a furat din casa fostului ministru a fost de asemenea găsit vinovat şi pentru săvârşirea infracţiunii de incitare la violenţă, ură şi discriminare, pentru care a fost condamnat la 9 luni închisoare, dar şi pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui alt fel de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, pentru care a primit o pedeapsă de 9 luni.

„Stabileşte inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 3 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 31 luni închisoare, urmând ca în final inculpatul să fie condamnat la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 10 luni închisoare în regim de detenţie. În temeiul art. 45 alin. (2) C. pen., aplică inculpatului, alături de pedeapsa principală, pedepsele complementare a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat”, a mai stabilit instanţa de judecată.

Condamnatul se află în arest preventiv din 24 martie 2024. Sentinţa pronunţată de Judecătoria Alba Iulia, sentinţă care nu este definitivă, prevede că acesta trebuie să plătească 31.582,60 lei cu titlu de daune materiale fostului ministru Teodor Atanasiu şi soţiei acestuia şi 10.000 de lei daune morale lui Teodor Atanasiu.

Potrivit jurnaliştilor de la ziarul unirea.ro, „în rechizitoriul întocmit în cauză s-a reţinut, în esenţă, faptul că în perioada decembrie 2022 – ianuarie 2023 a distrus prin ardere, şi nu numai, mai multe bunuri ce se aflau în imobilul nr. * de pe str. ** din mun. Alba Iulia, imobil pe care în acea perioadă îl închiriase de la persoanele vătămate A şi A, respectiv un televizor marca Samsung, 4 bucăţi scaune de terasă, 4 bucăţi scaune de bucătărie, o bibliotecă din lemn, mai multe cărţi, o centrală pe gaze naturale, mobilier pentru decor din bambus, topogan pentru copii din material plastic, 8 tablouri şi a cauzat distrugeri la nivelul aceluiaşi imobil prin ardere, desenare şi scrijelire, a deteriorat prin ardere mai multe prize şi doze electrice, cabluri electrice, cabluri de telefonie şi internet şi sistemul de alarmare şi protecţie, cauzând astfel un prejudiciu în cuantum de 134.325 de lei”.

Amenințări cu moartea, în live-uri pe Facebook

În perioada decembrie 2022 – ianuarie 2023, din interiorul unei camere închise cu cheia, aflată la demisolul imobilului din municipiul Alba Iulia, în care inculpatul nu avea acces şi în care a pătruns prin spargea geamului uşii de acces, în care se aflau depozitate mai multe obiecte personale aparţinând familiei A., inculpatul a sustras mai multe plachete, medalii şi distincţii din perioada de timp în care Atanasiu ocupa funcţia de ministru al Apărării, o machetă de pistol şi un încărcător marca Glock.

Totodată, în intervalul de timp 11.12.2023 – 12.04.2024, inculpatul a adresat, în diferite circumstanţe şi multiple modalităţi, direct sau indirect, inclusiv prin reţele de socializare, ameninţări cu acte de violenţă şi/sau cu moartea, mai multor ofiţeri şi subofiţeri de poliţie, după caz, în timpul şi/sau în legătură cu atribuţiile de serviciu ale persoanelor vătămate.

Totodată, la data de 29.01.2024 şi la data de 30.01.2024, prin intermediul unor materiale video postate pe reţeaua de socializare Facebook, de pe un cont, a transmis ameninţări cu moartea unei persoane.

Ziarul Unirea notează de asemenea că la data de 11.01.2024, într-un videoclip postat pe reţeaua de socializare Facebook, a îndemnat publicul la acte de violenţă împotriva persoanelor de etnie rromă, respectiv la tăierea gâtului şi incendierea acestei categorii de persoane şi la eliminarea lor, incitând astfel la ură şi discriminare, iar la data de 12.03.2024, în timp ce se afla internat în Spitalul de Psihiatrie Alba Iulia, folosind un telefon mobil, a realizat un material video în cadrul căruia a transmis ameninţări cu moartea unui medic psihiatru, angajată în cadrul Spitalului de Psihiatrie.

