Pentru că cele două instituții n-au plătit despăgubiri de peste două milioane de lei, proprietarul a obținut o hotărâre judecătorească prin care a pus sechestru pe mașini.

La începutul lunii martie, judecătoria Focșani a pronunțat o hotărâre prin care Prefectura și Direcția Silvică erau obligate să plătească unui cumpărător de drepturi litigioase două milioane de lei. Banii nu au fost virați, iar procuratorul a cerut unui executor judecătoresc să pună sechestru pe bunurile și conturile celor două instituții.

Reporter: Ce bunuri sunt sub sechestru în aceste procese verbale?

Nicușor Halici, prefect Vrancea: Autoturismele pe care le utilizează instituția prefectului ca să fiu foarte tehnic, autoturismele pe care le are în proprietate și le utilizează direcția silvică Vrancea, conturile pe care le utilizează instituția prefectului și conturile pe care le utilizează direcția silvică Vrancea.

Decizia nu este definitivă

19 autoturisme și mai multe utilaje au fost trase pe dreapta și nu mai pot pleca din curtea Direcției Silvice din Vrancea.

Lucian Zanfir, director Direcția Silvică Vrancea: „Efectiv suntem un pic paralizați din punctul ăsta de vedere, adică activitatea în teren este redusă la minim și încercăm să o desfășurăm prin forțe proprii și cu mașinile personale acolo unde e cazul”.

Instituția prefectului a făcut apel la decizia de punere sub sechestru a bunurilor celor două instituții. O anchetă va stabili și cum a putut un executor judecătoresc să aibă acces la baza de date a vehiculelor Ministerului de Interne, care conţine mașinile folosite de Prefectură.

Nicușor Halici, prefect Vrancea: „Este doar o încercare până la acest moment pentru că nu am dat curs și nu consider legal procesul verbal de punere sub sechestru. Vom sesiza toate instituțiile abilitate pentru a identifica o dată pe cei responsabili precum și faptele de care se fac responsabili aceștia”.

Decizia nu este definitivă. Zilele următoare se va stabili dacă autovehiculele celor două instituții mai pot fi folosite sau activitatea lor va fi continuată doar pietonal.