Evaluare Națională 2019. Elevă, dezamăgită când și-a văzut media. Ce note a primit

Rezultate Evaluare Națională 2019. 40 de mii de elevi de clasa a opta au luat sub 5, la Evaluarea Naţională! Adică numai 73 la sută dintre cei care au intrat în examen, după opt ani de studii, au reuşit să obţină o medie decentă.

Rezultate Evaluare Națională 2019. Faţă de anii trecuţi, rezultatele sunt clar mai slabe şi chiar numărul notelor de 10 - 426 în toată ţara - este mai mic. E drept, indiferent de medie, toţi absolvenţii de gimnaziu au un loc asigurat mai departe, măcar la un liceu tehnologic sau la o şcoală de meserii. Pentru că miza e mare, candidaţii au aşteptat notele cu sufletul la gură şi, în unele cazuri, cu şampania ascunsă în rucsac.

Rezultate Evaluare Națională 2019. Notele, publicate pe evaluare.edu.ro



Cu o şampanie pitită strategic în ghiozdan, aşa s-au pregătit elevii unei şcoli din Capitală, pentru momentul dezvăluirii notelor. Oficialii au anunţat că listele vor apărea pe site-ul Ministerului Educaţiei înainte de ora 12. Însă la 12 fără un sfert, portalul era suspendat.

În acest timp, pe site erau publicate notele a 146 de mii de candidaţi...

Elev: ”Am luat 10 la mate, am luat 9,80”.

Pro TV

Elev: ”Aaaa... 9,40 şi 9,30”.

Pentru unii, media neaşteptat de mare a adus o explozie de bucurie.

La nivel naţional, veştile sunt proaste. 26,9 la sută au luat sub 5, aşa că proporţia celor cu note mediocre creşte, faţă de anii trecuţi. Doar 426 pot fi cu adevărat mândri: au primit la evaluare media generală 10. Topul premianţilor e condus de Brăila, al şaptelea an la rând cu 8 medii de 10.

Elev: ”Foarte, foarte multă muncă. Mie îmi place Româna, îmi place Matematica, m-am înţeles bine cu ele în V-VIII şi n-a fost o problemă."

Elev: ”Prima dată i-am spus mamei mele, care era deja în curte, dar am venit aşa şi am îmbrăţişat-o, că am luat 10-10. Nici ei nu i-a venit să creadă”.

Pentru cei mulţumiţi, emoţiile au luat deja sfârşit.

Cei care se cred nedreptăţiţi au, potrivit procedurii, o ultimă şansă la o notă mai bună: contestaţia.

Cu nici două săptămâni în urmă, Ministerul Educaţiei le-a cerut profesorilor să le spună părinţilor care vor cere recorectarea în numele copiilor că nota după contestaţie este cea finală.

Pe 29 iunie vor fi cunoscute rezultatele finale ale Evaluării Naţionale. Iar lungă vara fierbinte a absolvenţilor de gimnaziu continuă...pe 3 iulie îşi exprimă opţiunile pentru liceu, iar pe 12 iulie vor şti deja unde vor continua povestea, ca liceeni.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!