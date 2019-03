Rezultate simulare BAC 2019. Cât de mult a afectat protestul ”foaia goală” notele

În jur de 300 de mii de elevi din anii terminali de liceu află vineri rezultatele simulării examenului de bacalaureat.

Seria de trei probe scrise, menite să îi pregătească în primul rând pe elevii de clasa a XII-a pentru testul din iunie, a fost în centrul unor ample discuţii care au culminat cu boicotul numit "foaia goală".

Sute de liceeni n-au scris în teze rezolvarea subiectelor, ci nemulţumirile lor în privinţa sistemului de educaţie. Anul trecut, doar 69 la sută dintre candidaţii la BAC au promovat examenul.

Profesor: ”Avem un singur 4, asta este, dar n-avem nicio notă de 10! Avem multe note de 9. Avem un 5 şi 10, un 5,80. Vă dau lucrările să le vedeţi.”

Elevii de clasa a XII-a aşteaptă fără mari emoţii tezele la istorie. Cei cu notele cele mai mici oricum lipsesc.

Simularea a fost un joc "la perete", înainte de marea finală, adică Bacalaureatul.

Ideea e ca elevii să înveţe să îşi dozeze timpul şi efortul. Inclusiv să păstreze un echilibru între încrederea în sine şi o atitudine prea relaxată.

Elev: ”Eu mereu sunt relaxat, pentru că n-are rost să te stresezi. Am greşit din neatenţie şi că m-am grăbit. Am terminat testul într-o oră jumate şi am stat să mă uit pe pereţi.”

Despre lejeritatea cu care elevii privesc, la final de liceu, perspectiva examenului a vorbit vineri şi ministrul Educaţiei. Ecaterina Andronescu e de părere că e treaba profesorului să îl ţină pe elev interesat de ce se întâmplă în clasă.

Ecaterina Andronescu: ”Uitându-mă în sală, îmi dau seama cine este cu gândul în sala de curs şi cine este eventual cu gândul în Grădina Botanică. Şi de multe ori le spun: atenţie, că te-ai îndepărtat prea mult, întoarce-te! Dacă nouă nu ne pasă de unde sunt ei cu mintea lor, predarea este inutilă. Absolut inutilă! Şi n-avem cum să avem rezultate care să ne umple de bucurie.”

La Colegiul Naţional Spiru Haret, procentul mediilor peste 5 a fost, la simulare, de 95%. Mai mic totuşi decât la cea mai recentă sesiune de bacalaureat, când a fost 100%. Această serie de teste de antrenament a cuprins toate cele trei probe scrise pe care elevii le vor avea şi la examenul naţional. Notele nu se trec în catalog decât la cererea explicită a elevilor majori sau a părinţilor lor şi vor avea ponderea unei note obişnuite în media semestrială.

Ministerul Educaţiei va publica rezultatele pe ţară ale simulării vineri după amiază. Legea datelor cu caracter personal interzice afişarea notelor fiecărui elev, aşa cum s-a procedat în anii trecuţi.