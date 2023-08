Mii de școli din țară primesc bani din PNRR pentru modernizare și digitalizare. Câți bani sunt alocați

Acum există bani europeni pentru a rezolva aceste probleme prin Programul Național de Redresare și Reziliență, dar este nevoie și de interes din partea conducerii unităților școlare, și a autorităților locale.

246 de proiecte au fost depuse pentru un program ce vizează construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi. În total sunt alocate 225 milioane de euro, fără TVA.

Cu acești bani, pot fi modernizate școlile din punct de vedere energetic, dar există posibiltatea să fie construite și unele noi, de la zero. În comuna Ghiroda, din Timiș, există o școală care nu are capacitatea necesară pentru toți copiii din zona.

Administrația locală a accesat fonduri pentru construirea unei școli moderne. Cei peste o mie de elevi care vor învăța acolo, vor avea laboratoare și ateliere, sală de muzică, bibliotecă și cabinet de stomatologie.

Laura Popan, administrator public Primăria Ghiroda: „Este un proiect foarte ambițios, valoarea totală este puțin peste 85 de milioane de lei. Cererea de finanțare pe care noi am depus-o către PNRR este de 40 de milioane de lei, restul urmând să fie acoperiți din bugetul local.”

Printr-un alt program, tot prin PNRR, zilele trecute au fost semnate și primele contracte de finanțare pentru dotarea școlilor din România cu echipamente digitale și mobilier. 5600 de școli, cluburi ale copiilor și centre de resurse educaționale vor beneficia de peste 1 miliard de euro. Prin acest program au accesat bani și două primării de sector din Capitală. Cea din Sectorul 5 a primit finanțare de 48 de milioane de lei, iar cealaltă, din sectorul 2 - 57 de milioane.

Radu Mihaiu, primar Sector 2: „Echipamente IT, mobilier, table inteligente. Suntem în procedură de achiziție peste aceste echipamente, probabil rambursarea o să vină anul viitor, între timp facem achiziția de la bugetul local. Am accesat mai multe programe prin PNRR, unele privesc clădirile, amplasarea de panouri fotovoltaice, altele privesc modernizarea clădirilor, și pe acestea le-am accesat. Avem în acest sens peste 60 milioane de lei pe care i-am câștigat anul trecut, deja am depus cereri de rambursare.”

În prezent, în România sunt lansate mai multe programe, în diferite stadii, pentru îmbunătățirea condițiilor în școlile cu fonduri alocate prin PNRR. Unele vizează dotarea cu microbuze electrice, altele cu laboratoare inteligente, dar există și un program național pentru reducerea abandonului școlar.

Responsabil implementare PNRR, Ministerul Educației: „Anul acesta, cea mai mare investiție pe dotare pentru echipamente. Va începe semnarea unui alt apel, respectiv pentru laboratoare, urmează că 1120 de proiecte să fie semnate pentru alocarea pentru liceele din țară. Pe microbuze tocmai s-a terminat evaluarea proiectelor depuse, am avut o alocare de 250 milioane de euro, cu o limită de 6 milioane pentru fiecare județ, beneficiarii sunt consiliile județene, oportunități există, bani există.”

Ministerul Educației a lansat anul acesta 7 programe pentru modernizarea școlilor cu bani europeni.

Dată publicare: 03-08-2023 19:48