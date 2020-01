Cine sunt studenții români care studiază excelența în Elveția. "Servim doamne şi domni"

''Suntem doamne şi domni care servim doamne şi domni.'' Acesta este principiul învăţământului dual după care se ghidează peste 45 de studenţi români care învaţă excelență în ospitalitate, în Lausanne - Elveţia.

Fie învaţă bucătărie, mânuirea impecabilă a tacâmurilor, ori conversaţia fără cusur cu tot felul de clienţi, toţi ştiu că pentru a ajunge să conducă hoteluri de lux trebuie să cunoască fiecare aspect din culisele afacerii.

Penseta poate fi cea mai importantă cărămidă folosită în cariera ei, ne spune Ioana, care a reuşit să strălucească printre cei 3,200 de studenţi, cu 170 de naţionalităţi, care studiază la Lausanne, excelența în ospitalitate. Iar practica începe din prima zi de şcoală!

Clienţi le sunt colegii mai mari. Nu e loc de greşeli, instructorii şi profesorii sunt cu ei clipă de clipă. Pentru a fi impecabili în meseria de barman, chelner, bucătar ori patiser, începi de jos şi nu elimini nicio etapă.

Ioana Topliceanu: ''Există mai multe grade pentru aceasta insignă. Eu de exemplu acum sunt la argint şi o să urmeze aurul. Asta însemană ore muncite în școală.''

Citește și Elevii de la 100 de școli vor primi o masă caldă în 2020. Programul a eliminat abandonul școlar

Ioana a terminat ca şefă de promoţie liceul de matematică-informatică bilingv romană-engleza, în Constanța. În doi ani, aici a câştigat insigna care înseamnă respect pentru muncă, excelență şi profesionalism.

Ioana Topliceanu: "Am ales ceva elegant, în care să mă dezvolt şi să strălucesc şi am ales bussines ospitalier. Am vrut să pornesc cu ideea de hotel manager, aşa că am facut în Doha un stagiu, am continuat cursurile diplomei şi am descoperit că îmi place partea de finanațe microeconomie."

A ales Universitatea din Lausanne, considerată cea mai bună din lume pentru ospitalitate. De două ori pe an, 170 de mari companii -inclusiv din domenii care ţin de sănătate sau retail- vin aici din toată lumea ca să recruteze angajaţi.

Este singurul restaurant-școală, premiat de două ghiduri culinare de referinţă: "Michellin le-a acordat o stea, iar Gault et Millau 16 puncte şi 2 bonete, ceea ce înseamnă excelență şi profesionalism, de la mâncare la servicii şi atmosferă!"

În conducere, ca director adjunct, îl întâlnim pe Iunius Ray, român din Bucureşti.

Iunius Ray: "Învaţă ceea ce noi îi spunem soft skills, adică nişte capacităţi relaţionale, inteligență emoţională, inteligență socială, de aia mai mult de 50% sunt ceruţi, nu în hoteluri şi restaurante, ci în clinici, în firme de consultanţă, în ONG-uri.''

Restaurantul şcolii, care este de fapt o clasă de curs cu fețe de masă imaculate, găzduieşte doar la cina zilnic peste 90 de persoane. Profesori le sunt chefi-bucatari de elită.

Sub ochii noştri se creează marmeladă, cu o crustă de caramel, dar şi souflle spumant de ciocolată, acompaniat de un sorbet de mere cu foiţă de ciocolată.

Alexandra e o altă studentă care învaţă excelența aici. Are 20 de ani şi e din Bucureşti. După un stagiu la Paris, într-un mare hotel de lux, ştie că pentru a ajunge un bun de om de afaceri - e extrem de util un studiu în ospitalitate.

Alexandra Dumitrașc: "Eu am făcut un liceu de diplomaţie şi baza diplomaţiei stă în ospitalitate şi am zis că dacă vreau să-mi duc mai departe orice carieră în orice aş vrea să fac după, în primul rând trebuie să fac în cel mai bun loc o facultata care să te formeze cum mi-aş dori eu să mă prezint în faţa oricărei persoane de afaceri.''

Aici totul contează: de la ţinută, până la atitudine. De pildă, există doar anumite culori, materiale şi croieli care pot fi purtate de studenţi.

Iunis Ray: Dacă avem un student care are barbă, n-o să-l omorâm, dar va trebui să şi pună protetcție specială pentru barbă, avem dress code aici: costum și cravată.

Reporter: Deci eu n-aş avea ce să caut aici acum.

Iunis Ray: Nu, absolut deloc.Ttrebuie formal-business şi asta e din respect pentru clienți.

Cu respect pentru muncă- aşa au reuşit elveţienii să urce de pe locul 100 la educaţie în urmă cu 30 de ani, pe primul loc în prezent la cercetare.

Nu e de mirare că elveţienii au investit în şcoli şi universităţi, conștienți că doar aşa vor reuşi să devină o ţară unde eleganța şi organizarea aduc bani.