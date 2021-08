Povestea impresionantă a lui Gabriel. Cele mai mari dorințe ale sale, o culegere de matematică și o căruță cu lemne

La nici 14 ani, Gabriel are responsabilități în gospodărie, își ajută mama cu tot ce poate și are grija fraților mai mici, pentru că este „bărbatul” casei, ajuns în această postură după ce tatăl său a decedat anul trecut.

Dar cu toate acestea, Gabriel e fericit, fiindcă cele mai mari visuri ale sale s-au împlinit. Își dorea o culegere de matematică și o căruță cu lemne, iar dorințele i-au fost îndeplinite.

Gabriel este unul dintre cei mai buni copii la matematică din clasa lui, dar în perioada școlii online situația a devenit dificilă pentru el. Din cauza lipsei tehnologiei, a rămas puțin în urmă cu materia, dar chiar și așa notele sale sunt peste 8.

Abia după ce diriginta lui, Luminița Dinu, a cerut ajutorul ONG-ului Narada, Gabriel a primit o tabletă și a putut participa la cursuri. Cu toate acestea, e conștient că are materie de recuperat.

„Mi-a fost mai greu în timpul școlii online. Nu prea aveam posibilitatea să intru la ore până mi-a dat Narada tabletă și când am început să facem online nu înțelegeam mai nimic”, spune Gabriel.

„Simt că am pierdut foarte multă materie. O să mai încerc în vacanța de vară să mai muncesc, să mai învăț, să recuperez. Este foarte important să învăț. Pentru că dacă nu ai carte – cum e vorba aia – nu ai parte”, mai spune băiatul.

În ciuda vârstei, băiatul are grijile unui adult. Își ajută mama la munca în grădină sau în bucătărie, are grijă de frații mai mici, iar până la intervenția Narada, una dintre dorințele lui cele mai mari era să poată trece peste iarna care urmează. Nu-și dorea jocuri, console sau bicicletă, ci doar o culegere de matematică să poată recupera materia pierdută și o căruță cu lemne de foc: „Au venit domnii la mine și m-au întrebat ce-mi doresc. Eu am spus o căruță de lemne, iar ei mi-au adus o mașină”, își amintește băiatul.

Când are răgazul necesar, Gabriel are aceleași preocupări ca toți ceilalți copii de vârsta lui. Îi place fotbalul, e fan Ronaldo și când va fi mare vrea să devină ospătar – a văzut unul la o nuntă în sat și i-a plăcut mult meseria. Nu știe cât de mult trebuie să învețe pentru a ajunge acolo, dar vrea să învețe și din acest motiv s-a înscris în Naradix.

Iar Naradix, platforma de educație remedială lansată de Narada, este pentru el și pentru toți copiii aflați în această situație, o adevărată ‘mană cerească’, după cum spune diriginta lui Gabriel, conform unui comunicat de presă remis Știrile Pro TV.

„Pentru toți copiii care sunt în situațiile acestea precare programul Naradix este o minune, o mană cerească. Pentru ei și pentru noi, profesorii, că suntem ajutați”, spune diriginta lui Gabriel.

Până la începutul noului an școlar, Narada oferă oportunitatea unui număr de 100.000 de copii să se înscrie în programul Naradix, proiect la susținerea căruia poate participa oricine își dorește. Printr-un SMS la numărul 8845 prin care se donează 2 euro lunar, doi copii aflați în situația lui Gabriel pot recupera materia pierdută în pandemie și pot visa la un viitor mai bun”.