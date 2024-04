Câte mii de euro pe lună costă o școală privată în România. Numeroși părinți și-au mutat copiii la stat

Fie nu reușesc să mai facă față financiar fie caută altfel de dascăli ori un mediu diferit. Iar schimbarea o fac de multe ori chiar și în timpul anului școlar.

Potrivit unui raport al ministerului educației, pentru anul școlar 2022-2023, peste 136 de mii de elevi și preșcolari învață în școli private în timp ce în cele publice sunt peste 2,8 milioane.

Raluca Zah și-a înscris inițial băieții, gemeni, la o școală privată din județul Maramureș. După trei luni în clasa pregătitoare de acolo, părinții au decis să îi mute într-o unitate de învățământ de stat. Educația băieților costa 3.000 de lei pe lună.



Raluca Zah, mamă gemeni: "Alegerea şcolii pentru noi a fost poate una dintre cele mai rele alegeri de când avem copiii. mi s-a părut că le decid soarta. Concluzia noastră e că poţi să ai un dascăl bun la o şcoală mai puţin bine văzută şi un dascăl mai puţin bine văzut la o şcoală foarte bine văzută, cumva dascălul trebuie ales nu școala.”

De la începutul anului școlar, în Maramureș au fost peste 80 de transferuri din sistemul de învățământ privat în cel de stat, din toate ciclurile de studiu.

Mihai Pop, inspector şcolar general IPJ Maramureş: ”Putem să ne gândim la criteriul financiar. Există calitate şi în şcolile de stat, iar rezultatele ar trebui să fie acelaşi.”

Unii părinți spun însă că nu doar costurile ridicate sunt motiv pentru schimbarea unității de învățământ. Alexandra are o fetiță de 3 ani. A înscris-o întâi la o creșă privată din Cluj. Dar după două luni a mutat-o la stat.



Alexandra Alexe, mamă: ”Inițial am avut așteptări. Programă din străinătate adusă, că ar oferi ceva mai bun decât sistemul de stat, ori, din păcate am observat că nu ar fi așa”.



Carmen Prigoană, Director Gimnaziul "Ion Creangă" Cluj-Napoca: ”În acest an școlar am avut de la mai multe școli din mediul privat elevi transferați. Dacă sunt condiții, să zicem, aproape la fel de bune și pe partea de logistică, instrumente ajutătoare, mijloace didactice.. putem, cred, să ne comparăm pe partea asta de dotări cu școlile private”.

Taxele la unitățile de învăţământ private pot depăși 50.000 de lei pe an. Potrivit raportului "Starea învăţământului preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023”, al Ministerului Educației, cei mai mulți dintre copii înscriși într-o unitate de învățământ privată sunt preșcolari, peste 41.000.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: