„Le-am spus că bea trei litri de vodcă pe zi, dar nu m-au crezut”. Moartea tragică a unui tânăr depresiv

Mama lui Callum Rogers, Wendy Bruckland, este dezamăgită de faptul că nu s-au făcut mai multe pentru salvarea fiului ei.

Bărbatul de 28 de ani a fost găsit decedat de către sora lui, în apartamentul său din Greenwich, pe 14 aprilie 2021. Familia se îngrijorase după ce acesta nu mai dăduse niciun semn timp de mai multe zile, scrie dailystar.co.uk.

„Psihiatrii nu mi-au răspuns, sunt atât de supărată din mai multe cauze care au dus la moartea lui Callum”, a spus mama tânărului.

Callum, care fusese diagnosticat cu OCD și ADHD în copilărie, ducea o luptă cu alcoolul, ajungând de mai multe ori la spital din această cauză.

El a fost externat dintr-un spital pentru boli psihice cu doar câteva luni înainte să moară.

„Am făcut tot ce am putut, le-am spus doctorilor că bea sticle de vodcă cum bea o sticlă de apă. Mi-au spus că nu are cum ca fiul meu să bea așa, că ar fi mort. Nimeni nu m-a crezut când am spus cum bea”, a spus mama lui.

Callum se lupta cu depresia și anxietatea, dar reușea să aibă mai multe săptămâni legate fără să consume alcool.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 12-11-2022 10:08