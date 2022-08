„Este o nebunie”. Oamenii care au rămas uimiți când au văzut acest fenomen pe cer. Ce era de fapt. VIDEO

Un nor în culorile curcubeului a acoperit o porțiune însemnată pe cer în zona orașului chinez Haikou, din provincia Hainan.

Curcubeul este cunoscut sub numele de nor eșarfă sau „pileus” și se formează prin răcirea și condensarea aerului umed forțat în sus, informează Lad Bible.

Astfel, când lumina soarelui este la unghiul corect, ea difractează între picături și cristalele de gheață din nor, creând o culoare de curcubeu.

„Un pileus, numit și nor eșarfă sau nor șapcă, este un nor mic, orizontal, care apare deasupra unui cumulus (nori separați sub formă de grămezi, dezvoltați mai mult pe verticală) sau cumulonimbus (nor dens, înalt, asociat cu furtuni și instabilitate atmosferică). Norii Pileus sunt adesea de scurtă durată, cu norul principal de sub ei ridicându-se prin convecție pentru a-i absorbi”, informează SKYbrary.

Formațiunile de nori Pileus sunt create atunci când aerul din jurul unui turn cumuliform se ridică atât de repede încât se condensează într-o formă netedă de umbrelă sau ca o glugă odată ce atinge punctul de rouă. Ca atare, ele sunt de obicei indicatori ai vremii severe și a unui pileus.

Rainbow colored scarf cloud over Haikou city in China pic.twitter.com/ewKmQjsiIE — Sunlit Rain (@Earthlings10m) August 26, 2022

„Pilei se pot forma, de asemenea, deasupra munților, nori de cenușă, nori pirocumulus din erupția vulcanilor și niște nori ciuperci cu detonări nucleare de mare randament”, relatează SKYbrary.

Ocazional, în norii pileus se văd culori strălucitoare irizante, pe măsură ce lumina soarelui este difractată prin picăturile de apă din nor, care sunt mai puternice.

Uneori se pot observa mai mulți nori pileus unul deasupra celuilalt.

Racțiile nu au întârziat să apară și internauții au postat comentarii pe Twitter după ce imaginile au devenit virale.

O persoană a comentat: „Este o nebunie. Așa cum un curcubeu și un nor au avut un copil...”

O alta a adăugat: „Toată viața mea s-ar schimba dacă aș vedea acest in realitate”.

Sursa: LAD Bible Etichete: , , Dată publicare: 29-08-2022 21:12