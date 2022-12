Surpriză de Crăciun pentru o mamă care își credea fiul mort, după ce a dispărut în urmă cu 10 ani. „E un miracol”

O mamă din Marea Britanie care a crezuit că fiul ei a murit după ce acesta a dispărut cu mai mult de 10 ani în urmă spune că a trăit „un miracol” după ce a descoperit că acesta este în viață și sănătos, potrivit The Telegraph .

Joyce Curtis era convisă că fiul ei, Nicholas, a murit, deoarece ea nu l-a mai văzut și nu a mai auzit nimic de el din 2010.

Ultimul lucru pe care îl știa era că făcea autostopul prin Franța și Spania, dar din cauza Covid, ea credea că Nicholas a murit.

Însă pe 19 decembrie a primit un telefon în care a fost informată că fiul ei este în viață și se află internat într-un spital din sudul Franței.

„Nu-mi vine să cred. M-am gândit, cu Covid și cu tot ce s-a întâmplat, am crezut că a murit. M-am întristat pentru el”, a spus ea.

„Când am primit telefonul și mi-au spus că este în viață, am intrat în șoc. Tot ce am făcut a fost să plâng toată ziua”, a mai spus femeia.

„E ca un miracol”, a continuat Curtis.

Nicholas și-a părăsit orașul natal - Glasgow, Lanarkshire - la mijlocul anilor 2000, pentru a călători în Europa, după ce și-a pierdut slujba de tâmplar. I-a spus mamei sale face că autostopul, iar aceasta crede că fiul ei ceva timp trăind pe străzile Parisului.

Aceasta a decis să-l raporteze ca fiind dispărut în 2009, deoarece nu mai auzise nimic de fiul ei de mult timp. Un an mai târziu, ea a fost contactată de consulatul britanic la Paris pentru a o anunța că Nicholas a fost internat la un spital din Franța.

A zburat împreună cu soțul ei ca să-l viziteze - dar aceasta a fost ultima dată când l-a văzut sau auzit în peste un deceniu.

„Îl duceam acasă, dar dintr-un motiv oarecare, nu știu de ce, pur și simplu a dispărut din nou. Nu am mai auzit nimic niciodată. Asta a fost ultima dată pe care am auzit de el până luni", a povestit femeia.

Curtis a primit vestea șocantă că fiul ei încă era în viață atunci când consulatul britanic a contactat-o pentru a o alerta că a fost internat pentru a doua oară într-un spital francez.

„Am vorbit cu el la telefon. Pare sănătos. L-am întrebat: „Vii acasă, Nikky”? Și el a spus: „Da”. Nu-mi pot imagina prin ce a trecut. Trebuie doar să-l duc acasă”, a mai spus femeia.

Nicholas plănuiește acum să se întoarcă acasă, dar mama sa este dornică să călătorească în Franța pentru a-l vedea.

„Încă nu-mi fac speranțe până nu-l voi aduce acasă. Sper că aș putea chiar să ajung în Franța cu fiica mea înainte ca să-l văd”, a adăugat ea.

Purtătorul de cuvânt al Oficiului pentru Externe, Commonwealth și Dezvoltare a declarat: „Susținem un britanic în Franța și oferim asistență familiei sale. Suntem în contact cu autoritățile locale”.

Sursa: The Telegraph
Dată publicare: 28-12-2022 12:48