Turistă surprinsă în timp ce își făcea unghiile la bordul unui avion. Pasagerii au fost revoltați

Deși există multe moduri de a petrece timpul la bord, majoritatea pasagerilor respectă în general, regula de a evita să facă lucruri care ar putea să-i deranjeze pe restul persoanelor prezente, scrie Daily Star.

Printre acestea se numără consumul de alimente urât mirositoare, parfumuri puternice sau, în acest caz, deschiderea sticlelor de lac de unghii care emit mirosuri dure, chimice.

Nail polish users: PLEASE don't wait until you're in an enclosed space with hundreds of strangers all breathing recycled air to apply nail polish. Some of us are very sensitive to the poisonous fumes.

Also, an FYI that drinking alcohol you brought onboard is not legal. pic.twitter.com/RQTjaNURTC