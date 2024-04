„Amiba mâncătoare de creier” migrează în zonele temperate. Un expert a găsit-o chiar și în apa de băut

Amibele sunt organisme unicelulare, iar Naegleria fowleri, în special, se ascunde în râuri, lacuri și iazuri, precum și în apa de la robinet. Acum ar putea duce la infectarea britanicilor care fac baie în lacuri, râuri și ape dulci, și nu este exclusă nici prezența acesteia în apa de la robinet, arată publicația The Sun.

Dacă pătrunde în organism prin nas, poate ajunge la creier, unde provoacă o infecție cerebrală rară, foarte periculoasă.

Infecția parazitară - numită meningoencefalită amibiană primară (PAM) - este fatală pentru majoritatea persoanelor care o contractează, ucigând până la 99% dintre persoanele care se infectează. Deși se găsește cel mai des în climatele mai calde, experții au avertizat că Naegleria fowleri ar putea deveni în curând o problemă pentru britanici, deoarece temperaturile cresc din cauza schimbărilor climatice, arată sursa citată.

Naveed Khan, profesor de microbiologie medicală, a declarat pentru MailOnline că a descoperit forme latente ale amibei mâncătoare de creier în stațiile de tratare a apei din Marea Britanie, la Londra și Nottingham, între 2002 și 2008, în timp ce lucra la un proiect de sănătate publică.

Însă, acest lucru se întâmpla înainte ca apa să fie tratată, iar ulterior nu au fost găsite urme ale parazitului. Dar profesorul Khan a avertizat că riscul prezenței parazitului în apa dulce ar putea crește odată cu schimbările climatice, care determină ca verile să devină din ce în ce mai calde.

„Având în vedere că Londra are acum o vreme foarte caldă, cred că este o preocupare serioasă și aici", a declarat expertul britanic.

Naegleria nu este testată în mod obișnuit în analizele apei potabile, lucru pe care Khan speră că se va schimba în viitor.

El consideră că ar trebui efectuate mai multe analize pentru Naegleria în apele din Marea Britanie, pe parcursul mai multor sezoane.

Reprezentanții Agenției de Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA) au declarat pentru Metro.co.uk că parazitul este „foarte rar". Nici UKHSA și nici NHS nu au putut furniza date recente despre Naegleria sau PAM.

Decesul survine în maxim 72 de ore

Naegleria, „amiba mâncătoare de creier” poate fi găsită în apa dulce netratată și în sol, inclusiv în Marea Britanie, dar profesorul Khan a precizat că pericolul de infectare pentru oameni apare doar atunci când temperatura apei depășește 30°C.

Temperaturile mai ridicate oferă un mediu propice pentru ca amiba să ajungă într-o „formă infecțioasă", unde dezvoltă un "cârlig" biologic pentru a se atașa de celulele care căptușesc nasul.

Oamenii mor în termen de 24 până la 72 de ore de la debutul primelor simptome.

Naegleria, „amiba mâncătoare de creier”, infectează oamenii atunci când apa care conține microorganismul intră în organism prin nas, de obicei atunci când oamenii înoată, fac scufundări sau când își bagă capul sub apa dulce din lacuri și râuri, potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Amiba se deplasează apoi pe nas până la creier, unde distruge țesutul cerebral și provoacă o infecție devastatoare.

Deși nu puteți fi infectat de parazit dacă beți apă de la robinet, dacă vă clătiți nasul cu apă contaminată de la robinet puteți fi expus riscului de a contracta amiba, a avertizat organismul de supraveghere a sănătății.

Dar oficialii din domeniul sănătății notează totuși că șansa de a contracta PAM este rară.

Simptomele date de „amiba mâncătoare de creier”

În cazul rar în care apare o infecție, simptomele pot fi confundate cu meningita, astfel încât PAM este greu de diagnosticat.

Unul dintre primele semne este o durere de cap, pe care pacienții și medicii, deopotrivă, o vor considera o afecțiune minoră.

Dar, pe măsură ce boala progresează, poate provoca o rigiditate a gâtului și dureri de cap - similare cu simptomele cauzate de meningita bacteriană.

Potrivit profesorului Khan, o întârziere în diagnosticarea PAM poate reduce și mai mult șansele de supraviețuire ale oamenilor.

„Oamenii mor în 24 până la 72 de ore în momentul în care se prezintă la spital cu simptome. Dacă o iei, în 99 la sută din cazuri vei muri pentru că nu există un tratament eficient", a precizat profesorul

El s-a referit la examinările medico-legale efectuate în urma unor cazuri de infecție în Malaezia și Pakistan, care au dezvăluit că pacienții au fost diagnosticați greșit cu meningită bacteriană, când de fapt aveau Naegleria.

În plus, diagnosticarea PAM necesită o puncție lombară, o procedură complexă care implică prelevarea de lichid din coloana vertebrală a pacientului.

„Deși amiba este foarte rară, este nevoie de o mai mare conștientizare din partea medicilor" a precizat profesorul Khan.

Doar câteva cazuri de infecții cu Naegleria fowleri au fost înregistrate în SUA în ultimii ani.

29 de infecții au fost raportate la CDC între 2013 și 2022, între zero și cinci anual.

Trei persoane au fost infectate în fiecare an între 2019 și 2022.

Între timp, un raport al UKHSA publicat anul trecut a avertizat că bolile infecțioase sunt „sensibile la climă", temperaturile mai ridicate modificând locul unde poate fi găsit un agent patogen.

Cea mai bună modalitate de a vă proteja de infecțiile cu Naegleria fowleri este de a preveni ca apa să vă intre în nas ținându-l închis sau purtând o clemă de nas, de a limita înotul în apă dulce caldă și de a evita să ridicați sedimente (nisip, pământ, n.r) în apa dulce caldă și puțin adâncă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: