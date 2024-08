„Am zis că pup pământul!”. Vacanță de coșmar, în Egipt, pentru 180 de turiști români

Obosiţi şi infometaţi, oamenii s-au grăbit cu ultimul strop de energie să ajungă acasă. Ultimele nopți le-au petrcut dormind pe bagaje, iar îmbarcarea li s-a amânat în repetate rânduri.

Din cauza problemelor cu aeronava care s-a întors la Egipt, alţi aproape 200 de români au plecat cu două zile întârziere în vacanţa mult aşteptată.

La ora 20 şi 50 de minute, avionul care aducea pasagerii din Sharm El Sheikh a aterizat pe Aeroportul din Iaşi. Mulţi erau încă furioşi.

Pasager: „Așteptare lungă lungă și grea, 30 de ore. Du-te la hotel, la trei am făcut check in, iară la șase ne-au sculat, la opt au zis să venim la aeroport”.

Pasageră: „Ne-au rulat tichetele și am primit niște apă și o bucată aşa de pizza!”

Alţii au încercat să privească doar partea bună: au ajuns, în sfârșit, acasă.

Pasager: „Sunt foarte fericit stand aproape două zile... în sfârșit am ajuns acasă, am zis că nu mai merg în nicio vacanță”.



Reporter: Când ați ajuns în România? Am zis că pup pământul!

Pasageră: Am crezut c-o să rămânem acolo, sincer. Am plâns, am râs, am dormit pe canapea, păcat că un sejur atât de frumos de șapte zile s-a încheiat așa trist.

În acelaşi avion s-au îmbarcat, la distanţă de o oră, alţi 180 de turişti, care au pierdut primele zile de vacanţă.

Turiștii vor să ceară despăgubiri pentru chinul la care au fost supuși.

