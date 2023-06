„Am fost strivit de copac și am supraviețuit după ce câinele meu m-a dezgropat”. Povestea de film a unui Yorkshire salvator

Malcolm Myers, în vârstă de 63 de ani, își plimba câinele în parc atunci când un castan mare a căzut peste el. Buddy, cățelușul Yorkshire Terrier, a refuzat să-și abandoneze stăpânul aflat în primejdie.

„Sunt foarte norocos că sunt în viață, doctorii nu știu cum am supraviețuit. A fost îngrozitor. Nu am știut ce s-a întâmplat, am auzit un sunet ca un tunet care se sparge. Mă plimbam cu Yorkshire terrierul meu și el mi-a salvat viața, a venit să mă salveze, a venit în fugă și a început să mă salveze”, a povestit bărbatul din Thirsk, North Yorkshire, Anglia.

Bărbatul fusese lovit de trunchiul castanului în spate, iar corpul său era acoperit de crengi și de frunze. El a reușit să scape cu viață cu ajutorul cățelușului său în vârstă de 10 ani.

„Am flashback-uri cu capul lui sub o creangă în timp ce săpa, chiar se străduia să ajungă la mine. Adrenalina își făcea efectul în timp ce câinele săpa frenetic pentru a ajunge la mine. A făcut o zonă în care puteam vedea lumina zilei. Eram în întuneric, am reușit să mă prind de laba lui, este un micuț foarte puternic. A reușit să mă ajute”, a spus bărbatul.

Bărbatul s-a dus abia a doua zi la medicul de familie pentru a face investigații.

Un reprezentant al Consiliului North Yorkshire a precizat că incidentul este investigat.

„Am fost alertați cu privire la incident. Am primit un apel potrivit căruia un bărbat care își plimba câinele a fost lovit pe spate de o creangă mare, în timp ce o creangă mai mică l-a lovit în cap. Am luat legătura cu proprietarul terenului pentru a-l informa cu privire la responsabilitățile sale în ceea ce privește copacul”, a spus reprezentantul Consiliului, conform Mirror.

