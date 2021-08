Vreme neașteptat de rece. Cei care au ieșit la terase au cerut pături și încălzitoare: ”Sperăm să revină vara”

Vremea e neașteptat de rece pentru această perioadă a anului în unele zone ale țării.

În Timișoara, spre exemplu, nu erau mai mult de 15 grade vineri seară, iar cei care au ieșit la terase au cerut pături și încălzitoare. Temperatura a scăzut până în jur de 10 grade Celsius peste noapte.

E sfârșitul lunii august, însă temperaturile par a fi mai mult de toamnă în Timișoara. Unii dintre cei care au ieșit vineri seară în oraș au fost inspirați și s-au îmbrăcat mai gros. Pentru ceilalți, patronii teraselor au montat încălzitoarele pe care le folosesc în anotimpul rece.

Bărbat: ”Sperăm să revină vara totuși, dar astăzi ne-am îmbrăcat adecvat.”

Reporter: ”Cum este să stați acum la terasă, după ce săptămâna trecută erau 30 și ceva în termometre?"

Bărbat: ”Da, este un stres termic din punctul meu de vedere. Nu mă așteptam să fie atât de frig.”

Un tânăr și iubita lui au fost luați prin surprindere de temperaturile scăzute, așa că au cerut niște pături și au stat cât mai aproape de sursa de căldură.

Tânăr: ”Mi-am luat pătură, mi-au dat domnii de aici, dar e ok. E răcoare, e foarte bine.”

Reporter: ”Ai venit în tricou. Nu erai pregătit pentru temperaturile acestea?”

Tânăr: ”Nu, nu mi-am adus nimic cu mine, doar un tricou, așa ne putem acoperi cu păturile.”

Cei care s-au dus în cluburi au tremurat la mese în așteptarea orei la care se încinge atmosfera.

Tânără: ”Da, sper să fie mai cald. E foarte ciudat că e august și e temperatura asta. Anul trecut, în octombrie era așa."

Iliescu Dragoș, patron club din Timișoara: ”A venit frigul mai repede decât ne așteptam și atunci a trebuit să reacționăm cumva și atunci ne-am mișcat cât de cât repede. Am pus niște încălzitoare, am tras copertinele, să creăm o atmosferă ok pentru oameni, să se simtă bine. Clar se vede diferența, pentru că am suferit un șoc toți, nu ne așteptam să se întâmple trecerea asta bruscă de temperatură.”

Vremea rece a fost însă pe placul unora.

Tânăr: ”Da, e ok, e ok. Mai bine așa decât căldurile alea sufocante.”

Temperaturile ar urma să crească din nou la început de septembrie, când termometrele vor indica peste 30 grade Celsius.