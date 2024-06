VOYO ți-a pregătit trei filme de excepție. Intră acum în cont și află ce poți viziona săptămâna aceasta

Trei filme de excepție sunt săptămâna aceasta disponibile pe VOYO. Intră chiar acum și urmărește Darkness of Man (2024), Knives Out (2019) și Jexi (2019).

DARKNESS OF MAN (2024)

Agentul Interpol Russell Hatch este martor la moartea unui informator atunci când o razie aparent de rutină eșuează. Ani mai târziu, el se trezește protejându-l pe fiul informatorului de un grup de bande nemiloase implicate într-un război total pe teritoriul său.

Filmul este disponibil AICI.

KNIVES OUT (2019)

Când renumitul scriitor de romane polițiste Harlan Thrombey (Christopher Plummer) este găsit mort la moșia sa, imediat după ce a împlinit 85 de ani, detectivul Benoit Blanc (Daniel Craig), curios și dezinvolt, este recrutat în mod misterios pentru a investiga.

De la familia disfuncțională a lui Harlan până la personalul său devotat, Blanc se strecoară într-o rețea de piste roșii și minciuni interesate pentru a descoperi adevărul din spatele morții premature a lui Harlan.

Filmul este disponibil AICI.

JEXI (2019)

Phil are o problemă majoră de dependență - este dependent de telefonul său. Nu are prieteni, are o slujbă în care scrie liste cu „Top 10” din cultura pop, iar viața sa amoroasă este inexistentă. Dar statutul său pe Facebook este pe cale să se schimbe. Când este nevoit să își modernizeze telefonul, ultimul model vine cu o caracteristică neașteptată... Jexi - un antrenor de viață, asistent virtual și majoretă inteligentă artificială.

Cu ajutorul ei, Phil începe să aibă o viață reală. Dar, pe măsură ce devine mai puțin dependent de telefon, inteligența artificială a lui Jexi se transformă într-un coșmar tehnologic...

Filmul este disponibil AICI.

Și nu în ultimul rând, Împreuna la EURO 2024 pe VOYO cu abonamentul special de 2 luni + o lună cadou ca să fii alături de Naționala României! Oferta este valabilă până pe 15 iulie.

Accesează oferta AICI.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: