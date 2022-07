VIDEO Un livrator de pizza a fost numit super-erou, după ce a salvat cinci copii dintr-un incendiu

Nicholas Bostic, în vârstă de 25 de ani, conducea în cartierul Lafayette, din Louisiana, pe 11 iulie, când a văzut o casă cuprinsă de flăcări, scrie dailymail.co.uk.

A tras pe dreapta intenționând să sune la poliție, însă și-a dat seama că și-a lăsat telefonul acasă așa că a intrat în locuință fără să se gândească la propria siguranță.

Nicholas Bostic a spus că nu a putut vedea sau auzi pe nimeni prin flăcări și fumul gros și se gândea să se întoarcă atunci când a zărit silueta unui adolescent la capătul de sus al scărilor, alături de mai mulți copii.

Acesta a văzut-o pe Seionna Barrett, 18 ani, care supraveghea trei copii și unul dintre prietenii lor în timp ce părinții erau în oraș.

Urcând scările în grabă, Nicholas Bostic a reușit să-i ia pe Seionna și trei copii - Shaylee, 13 ani, Kaleia, 1 an, Livian Knifley, 13 ani - și să-i ducă pe stradă.

Tânărul a sărit pe geam cu al cincilea copil

Ochii și plămânii îi ardeau deja din cauza căldurii, atunci când Seionna i-a spus că sora sa în vârstă de 6 ani încă se află înăuntru.

Acesta a intrat din nou în casă să o caute pe copilă, a luat-o și a sărit cu ea pe fereastra spartă de la al doilea etaj.

„Am fugit înăuntru și m-am uitat sub paturi și dulapuri, însă nu am putut să o găsesc. Însă când am ajuns la scări, am auzit un plânset. M-am gândit: Nu vreaă să mor aici”, a povestit eroul, însă a știut că el este singura șansă a fetiței de a scăpa cu viață.

Ținându-și respirația, Nicholas a luat-o în brațe pe fetiță și a mers la scări, însă nu le mai putea cobora deoarece focul ajunsese acolo.

Tânărul a spart o fereastră și a sărit cu fetița în brațe de la etajul doi, atenuând căderea copilei cu propriul trup.

Nicholas a fost rănit grav și a leșinat imediat după, suferind de intoxicație cu fum, arsuri pe mai multe părți ale corpului și răni la braț.

A fost dus la spital atunci când părinții copiilor au ajuns acasă. Cauza incendiului încă nu a fost stabilită.

