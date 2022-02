VIDEO Un jurnalist a devenit viral după ce a transmis live din Ucraina în șase limbi diferite

Philip Crowther a postat pe contul său de Twitter transmisiunile live din Kiev, în engleză, luxemburgheză, spaniolă, portugheză, franceză și germană.

Jurnalistul este corespondent internațional afiliat pentru Associated press, potrivit dailymail.co.uk. A adunat peste 7 milioane de vizualizări la postarea sa de pe Twitter.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT