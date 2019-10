Video. Un cerb a pătruns prin geamul unui coafor și a lovit o clientă

Cerbul sare brusc prin fereastra din fața salonului, lovind o femeie aflată pe canapea.

Jenisse Heredia, proprietara salonului: „Pur și simplu nu îmi vine să cred că s-a întâmplat, în special pentru că este o zonă aglomerată. Eram cu spatele în momentul impactului și am crezut că este o mașină. Când m-am întors era cerbul, un cerb trecuse prin fereastră.”

„Când s-a întors, mi-a fost teamă să nu mă lovească, de aceea m-am ascuns în spatele biroului”, a mai adăugat aceasta, potrivit News12.

În acel moment, trei clienți se aflau în magazin. Femeia care stătea pe canapea a fost internată cu răni la cap și la picior, dar nu se află în pericol.

