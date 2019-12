Un băiat de 7 ani a fost doborât de pe placa de surf de un rechin | VIDEO

Chandler Moore, care face surf de la vârsta de 4 ani, a mers sâmbătă cu familia la plajă pentru a se relaxa de Ziua Recunoștinței. A intrat în apă, iar la un moment dat a fost dezechilibrat de un pește care s-a dovedit a fi un rechin. Înotătoarea acestuia apare în filmarea surprinsă de camera GoPro atașată de placa băiatului.

Acesta nu a fost rănit și nici mușcat de rechin, însă imaginile fac acum înconjurul lumii.

A 9-year-old boy was surfing with his dad in Florida when a shark appeared to knock him off his surfboard. https://t.co/2Y26gawnwy pic.twitter.com/96bWee8TDY