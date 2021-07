VIDEO. Tânăr filmat când zdrobește un Porsche de peste 90.000 de euro cu o unealtă metalică

Un tânăr din Marea Britanie a fost surprins, vineri, în timp distrugea o mașină sport în valoare de 80.000 de lire (peste 93.000 de euro), cu o cheie de mari dimensiuni, pe o stradă din Dover, potrivit Metro.co.uk.

Acesta a fost filmat de un șofer când s-a urcat pe autoturism - un Porsche de 80.000 de lire - și a început să îl lovească cu putere. Lângă tânăr se afla și un bărbat mai în vârstă care părea că îi indică unde să lovească.

A continuat să lovească mașina cu unealta metalică timp de aproximativ 50 de secunde, până când bărbatul mai în vârstă i-a luat cheia din mână.

„Mă întorceam acasă de la muncă atunci când l-am văzut că stă pe mașină și o lovește. Am presupus că nu este a lui și că proprietarul va dori să aibă dovezi așa că am filmat și apoi am plecat acasă”, a declarat Ryan Hambrook, șoferul care a surprins scena.