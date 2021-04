VIDEO. Reacția clienților dintr-un magazin din Thailanda, când văd o șopârlă uriașă pe rafturi

Conform specialiștilor, șopârla este un varanus salvator, relatează CNN.

Această specie de șopârle este comună în zonele urbane din Thailanda și poate atinge lungimi de doi metri.

Clienții s-au speriat în momentul în care reptila a început să se cațere pe un raft, dărâmând produse, până a ajuns în vârf.

Angajații magazinului au chemat poliția, care a venit cu autoritățile veterinare pentru a lua șopârla.

A huge Asian water monitor lizard went into a 7-Eleven in Thailand and climbed a shelf, surprising shoppers https://t.co/5lPNtSxXNf pic.twitter.com/dqp76hxr3m