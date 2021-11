VIDEO. Donald Trump a lovit din greșeală un copil în cap cu o minge de baseball, în timpul unui meci

Getty

O înregistrare video surprinde momentul în care Donald Trump a lovit din greșeală un copil în cap cu o minge de baseball la un meci din World Series.

Fostul președinte Donald Trump a lovit din greșeală un copil în cap cu o minge de baseball la World Series, sâmbăta trecută, potrivit Insider.

Fostul președinte stătea într-una dintre lojele arenei, cu soția sa, Melania Trump, la meciul dintre Atlanta Braves și Houston Astros, disputat pe „Truist Park” din Atlanta, Georgia.

Clipul video a devenit viral la scurt timp după publicarea sa pe platforma TikTok, în care arată cum un tânăr fan a aruncat o minge de baseball către Trump pentru a-i fi semnată.

Trump: „Trebuia să fiu un jucător profesionist de baseball”

Fostul președinte prinde mingea și îi cere un pix unui agent al serviciilor secrete. După ce semnează mingea de baseball, Trump încearcă să o arunce înapoi către tinerii săi fani, însă mingea trimisă de fostul președinte nimerește capul unui copil.

Potrivit TMZ, băiatul nu a fost rănit.

Altfel, mingile de baseball autentice semnate de Donald Trump se vând cu prețuri cuprinse între 3.000 și 4.000 de dolari, potrivit TMZ Sports.

Fostul președinte s-a lăudat anterior cu abilitățile sale în baseball, scriind în 2004: „Trebuia să fiu un jucător profesionist de baseball. La Academia Militară din New York am fost căpitanul echipei de baseball. Am muncit din greu ca toată lumea, dar eram foarte talentat”.