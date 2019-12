Unul dintre cei mai căutați infractori din Anglia, prins când lua masa de Crăciun

Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost arestat de autorități, după ce a fost căutat pentru infracțiuni legate de droguri. Mai mult decât atât, ar fi făcut parte dintr-un grup care corupea șoferii de dube pentru a fura arme și muniție din Olanda, pe care le transporta în Marea Britanie, scrie Mirror.

One of UK's most wanted men arrested as he sat down to eat Christmas dinner https://t.co/XXPs7XPKjy pic.twitter.com/wDSRdqcqgd