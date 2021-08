Universul UNTOLD și scenele sale secundare magice. Despre conceptul de dincolo de stele

Universul UNTOLD înseamnă lumi noi, pline de magie, alături de tine, de prietenii tăi și de artiștii tăi preferați.

Te îndeamnă mereu să explorezi și să descoperi universuri noi, să visezi, fie cu ochii închiși sau deschiși, să trăiești intens simțiri unice, vibrații puternice, să simți pe deplin libertatea, să atingi fericirea, să simți împlinirea, uniunea, puterea și unitatea. Împreună suntem mai puternici și împreună e mai bine, cu atât mai mult după o perioadă atât de dificilă prin care a trecut întreaga planetă mai bine de 12 luni.

Între 9 și 12 septembrie, magia UNTOLD se va dezlănțui din nou la Cluj, iar lumea va fi din nou împreună, într-o lume de care i-a fost dor. Dorurile se vor topi pe muzica celor mai buni DJ-i ai planetei, trupe și artiști de renume național sau internațional.

David Guetta, DJ-ul număr 1 al planetei, Dimitri Vegas & Like Mike pe locul 2 în topul DJ Mag 100 cei mai buni DJ-i ai planetei, Martin Garrix, care completează podiumului, Afrojack, Alok, DJ Snake, Lost Frequencies, Ofenbach, Paul van Dyk, Quintino sau Tujamo sunt doar câțiva dintre cei care vor face show-uri spectaculoase pe mainstage-ul din Cluj Arena în 2021.

Pentru iubitorii de muzică live, Parov Stelar, The Script și rapperul American Tyga, care vine pentru prima oară pe scena principală UNTOLD, se pregătesc pentru concerte deosebite.

Citește și Artiștii celebri care vor urca pe scenă la UNTOLD 2021. Festivalul începe în mai puțin de o lună

Scenele secundare găzduiesc la rândul lor nume de top din lumea techno, deep tech, house, tech house, trance, drum&bass, dubstep, trap, hip-hop sau trip hop.

De-a lungul anilor, pe scenele festivalului din inima Transilvaniei au urcat cei mai buni DJ-I, artiști și trupe din lume. David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Armin Van Buuren, Hardwell, Avicii, Don Diablo, Afrojack, Timmy Trumpet, Steve Aoki, Marshmello, Kygo, Axwell^Ingrosso, Alok, Alan Walker, The Chainsmokers, Prodigy, The Script, John Newman, Ellie Goulding, Hurts, Tinnie Tempah, Jason Derulo, Black Eyed Peas sau Robbie Williams se numără printre maeștrii muzicii care s-au îndrăgostit de România, la festivalul UNTOLD.

The World Capital of Night and Magic a capătat tot mai multă amploare de la an la an și încă de la prima ediție a câștigat premiul pentru Best Major Festival în Europa. În 2019, UNTOLD a ocupat locul 8 în top 50 festivaluri din lume, potrivit publicației DJ MAG, care a întrebat 100 cei mai buni DJ din lume care sunt festivalurile lor preferate de pe planetă. Astfel, cu votul de încredere al DJ-ilor de top mondial, cel mai mare festival de muzică din România a întrecut evenimente de tradiție precum Coachella, Burning Man sau Sziget.

O echipă magică lucrează mereu sute de zile să surprindă fanii în lumi de poveste. De-a lungul celor 5 ediții de până acum, zeci de oameni creativi și ilustratori de top și-au dat liber la imaginație pentru crearea tărâmurilor magice din Cluj, unde sunt trăite experiențe de neuitat, unde nu există bariere, iar toată ființa îți vibrează.

Ce înseamnă Universul UNTOLD?

Conceptul din spatele scenelor

Mainstage-ul este adorat de sute de mii de oameni din întreaga lume. La fiecare ediție, are un concept unic, captivant și de proporții și îi uimește de fiecare dată pe vizitatori. În 2019, Codex of Magic a marcat cea de-a cincea ediție a festivalului, iar scena principală a depășit 1.500 de metri pătrați de ecran led, a avut un décor uriaș 3D, cu o deschidere de 90 de metri.

Bătrânul înțelept veghea show-urile spectaculoase de lumini, lasere și artificii și mulțimea de zeci de mii de oameni. 30 de camioane au adus tot decorul pentru scena principală.

Alte zeci, chiar sute de idei, desene, schițe, alegeri și drumuri s-au făcut pentru toate zonele din festival. Scenele secundare au la rândul lor propria poveste magică de dincolo de stele.

SCENA Galaxy - boldly go where no one has gone before. Learn everything you can

Scena Galaxy are misiunea de a te transpune, cu puterea muzicii, în locuri complet noi, neatinse și neexplorate din Univers. Aici, fanii sunt purtați într-o călătorie unică și ajung pe tărâmuri spațiale grandioase, pline de energii intergalactice, care deschid portaluri către alte lumi.

Decorul scenei Techno dezvăluie o gaură de vierme, un tunel prin spațiu-timp, care îi ajută pe cei prezenți să străbată imensitatea Universului și să călătorească instantaneu dintr-un loc în altul, avându-i ca ghizi interstelari pe DJ-i. Stilurile techno, house și tech-house le dau avânt exploratorilor să împingă limitele Universului, să creeze și să descopere alte lumi. Proiecțiile 3D mapping și show-urile spectaculoase de lumini sunt și ele călăuze.

În 2021, în această ligă universală mixează Paul Kalkbrenner Live, Amelie Lens, Cellini, Charlotte de Witte, Colyn, Jamie Jones B2B Loco Dice, Mahony, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo, Seth Troxler, Tale of Us și Yaya.

SCENA Alchemy – unleash the power of your essence

Scena Alchemy este portalul către lumea mistică a alchimiștilor care îi ajută pe cei prezenți să se conecteze cu adevărata lor esență și să își dezvăluie liberi toată puterea interioară. Prin experimentele lor de sublimare a realității prin muzică, artiștii de rap, hip-hop, trap sau grime, precum și DJ-ii care pun dubstep și drum&bass creează o atmosferă unică, în aer liber.

Decorul scenei este metalic, plin de rotițe, obiecte mecanice și unelte de laborator folosite de maeștrii vechi ai alchimiei și elevii lor, care se lasă purtați de sunetele preferate, într-un joc de lumini inedit. Aici muzica este elixirul care are puterea de a transforma totul în energie pozitivă.

Primii alchimiști internaționali anunțați pentru 2021 sunt Camo & Krooked, Caspa, Chase & Status DJ Set, Dirtyphonics DJ Set, DUB FX, Netsky, Rudimental DJ, Wilkinson DJ Set ft. MC Ad-Apt, DJ Snow & MC Agent. Line-up-ul este completat de cele mai cunoscute nume românești din hip-hop și trap: Grassu XXL, ȘATRA B.E.N.Z, Spike, Paraziții, Deliric X Silent Strike, Killa Fonic, DOC, Amuly, Macanache, Nane și Bruja.

SCENA DAYDREAMING – Find the path ahead by looking inside first

Scena Daydreaming este regatul luxuriant care te îndeamnă la visare, fie că ai ochii deschiși sau îi închizi, în pași de dans. Aici, natura, șamanii și ghizii spirituali îi inspiră pe DJ-i să îi îndrume pe cei prezenți într-o meditație unică și o călătorie profundă către sinele lor.

Decorul scenei Daydreaming, plin de vegetație exotică și cristale strălucitoare, te teleportează direct într-un basm colorat, al cărui subiect, fir narativ și călătorie sunt despre introspecție și vindecare spirituală.

Muzica tribală, ambientală, deep house și slow house, precum și live act-urile electronice își au locul de cinste în minunata lume Daydreaming.

Audiofly, Lee Burridge, Monolink, Parra for Cuva B2B Trashlagoon, Satori Live, Seth Troxler sau Day Dreamers (Marwan, Dub FX & Woodnote) sunt câteva nume care vor colora muzical atmosfera la scena Day Dreaming.

SCENA FORTUNE – Take a chance. Enjoy the upside down

Scena Fortune este ca o cameră obscură, plină de iluzii, vrăjitori și vrăjitoare, ghicitori și ghicitoare. Este locul în care nimic nu e ceea ce pare, dar cei prezenți au șansa să vadă clar adevărul și realitatea, în timp ce aud muzica lor preferată. Cel mai mare ghicitor din Univers le dezvăluie formule magice, care îi ajută la eliberarea propriilor limite ce le blochează accesul către sinele lor divin.

Decorul scenei Fortune este format dintr-o arcadă metalică ce are pe fundal șapte cărți de tarot și picturi murale de poveste. Misterul îi învăluie pe cei prezenți la orice pans de dans și îi călăuzește într-o călătorie unică a sufletului lor.

Stilul trance este celebrat în conceptul Fortune, alături de genurile progressive house, melodic techno, psy și hardstyle, care au în comun atmosfera de visare și euforie.

Allen Wats, Aly & Fila, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Emma Hewitt, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan, Markus Schulz sunt câțiva dintre artiștii care vor fermeca lumea Fortune în acest an.

SCENA TIME – Be the NOW

Scena Time este un tărâm steampunk strălucitor, plin de portaluri și instrumente de navigație. Înconjurati de ceasuri antice și moderne, cei prezenți aici conștientizează timpul prezent, puterea acestuia, dar și puterea interioară, lumi și călătorii noi.

Decorul scenei Time este plin de ceasuri, fire, găuri de vierme și portaluri, este locul în care a luat naștere fiecare destin. Aici sunt arhivate amintirile tuturor, iar fiecare viață se întinde ca un fir în Univers. Oracolul îi veghează pe toți cei prezenți și se asigură că nimeni nu călătorește greșit sau întâmplător în timp.

Călătoriile în timp sunt ghidate de muzica house, deep house și tropical house. În acest an pe scena Time se vor juca Adrian Eftimie & Optick, Adrian Șaguna & Maze, Afgo & Lemon, Albwho, Alex Parker, Andre Rizo, Andrew Dum, Arias, Bluday, CDJ, Cezar Vizan, Chris Hype, Daniel Meister, DJ Andi, Maestros Del Ritmo, Marc Rayen & Mike Kross și mulți alții.

SCENA FOREST – Learn to care and protect without giving up your life force

Scena Forest este un colt de natură în mijlocul parcului. Aici trăiesc, într-o atmosferă senină, hobbiți, zâne și druizi. Folclorul pădurii îi învață pe cei prezenți să aprecieze natura, să o iubească și să o protejeze pe Mama Natură, care ne iubește atât de mult și ne oferă tot ce are ea mai bun și mai frumos.

Decorul scenei Forest este, firesc, luxuriant și îl înfățișează pe Marele Druid. Acesta are rădăcini puternice în Pământ și se întinde triumfător cu vițe de vie superbe și ține mândru în mână sceptrul vieții, cu care le dă energie tuturor celor din jur.

Scena Forest găzduiește live acts, trupe și artiști indie pop, dub, reggae, jazz și new jazz. Akua Naru, Alborosie, Asian Dub Foundation, Alexandrina, Morcheeba, Sevdaliza, Tanya Stephens & Royal Roots, Helen, The Motans se numără printre cei care au cântat în anii trecuți în pădurea magică de la UNTOLD.

SCENA MIRROR/NOSTALGIA – Revisit youth, but don’t linger

Scena Nostalgia scoate la suprafață amintiri din anii ’90. Muzica din acea perioadă îi transpune pe cei care o ascultă în vremurile trecute și îi aduce față în față cu versiunile lor… young. Aici are loc o călătorie în timp către sinele tânăr, unde trăirile sunt intense și pline de energie. Călătorii ar face bine să nu zăbovească prea mult în nostalgie, ci să ia ce e mai bun din trecut și să revină în prezent, în pași de dans.

Decorul scenei are forma unei bufnițe, simbolul înțelepciunii, care răsună de hituri pop și disco din anii ’90.