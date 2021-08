Artiștii celebri care vor urca pe scenă la UNTOLD 2021. Festivalul începe în mai puțin de o lună

Peste 200 de artiști din toată lumea vor concerta la UNTOLD, anunță organizatorii. Festivalul începe în mai puțin de o lună, la Cluj-Napoca.

David Guetta și Martin Garrix revin pe scenă și promit, așa cum ne-au obișnuit, spectacole electrizante. Iar alți artiști urcă în premieră pe scena UNTOLD.

La festival au acces cei vaccinați, cei care au trecut prin boală ori prezintă un test Covid negativ.

Hituri precum „Show Me Love”, „Summer of You” sau „Stronger” se vor auzi pentru prima oară pe Cluj Arena. Olandezul Sam Feldt vine în premieră, în această toamnă, la UNTOLD. A mai fost însa în România, la Neversea. A început să cunoască succesul în 2015, odată cu lansarea unui cover după „Show Me Love”, piesa cântăreţei Robyn. A debutat pe locul 4 în UK Singles Chart și a devenit rapid un hit global. A urmat „Summer Of You”, single recompensat cu Discul de Platină. A fost luni la rând cea mai difuzată piesă la posturile de radio din Olanda și nu numai.

Tot pe scena principală a celui mai așteptat festival din Europa vor răsuna și piese de la Ofenbach, duo-ul francez care iubește România și este dornic să revină la UNTOLD.

Fedde le Grand, Paul van Dyk, Danny Avila, Tujamo sau Vintage Culture completează lista de DJ-i alături de David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi , The Script, Parov Stelar și rapper-ul american TYGA.

Trupele românești Subcarpați și Vama vor urca de asemenea pe scena principală a festivalului. În acest an, în line-up-ul UNTOLD se regăsesc aproape 100 de artiști și trupe din țara noastră.