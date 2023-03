Unde se găsește mierea mov și de ce are această culoare

Mierea mov se găsește în sud-estul SUA, cu preponderență în Carolina de Nord și Carolina de Sud.

Fiecare tip de miere are caracteristicile ei care pot fi influențate de mai mulți factori, precum: localizarea geografică, condițiile meteorologice de-a lungul unui an, tipul de albine etc, scrie perfectbee.com.

In the Sandhills of North Carolina, bees produce purple honey. It is the only place on Earth where it is found. pic.twitter.com/tJw7Ii1kXF