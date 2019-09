Un vas de toaletă în valoare de 1 mil.£ a fost furat. Din ce material era confecționat

Postul de radio local Jack FM a anunţat că a primit informaţii neconfirmate potrivit cărora obiectul de artă din aur a fost furat în primele ore ale dimineţii de sâmbătă, însă ulterior a fost recuperat de poliţie.

A toilet made entirely of gold has been stolen from Blenheim Palace, where Winston Churchill was born https://t.co/HodWbUUqvM pic.twitter.com/hNnXOJrO19