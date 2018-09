Sportiv dat afară dintr-un restaurant după ce a mâncat 100 de porţii de sushi

iStock

Lui Jaroslav Bobrowski, un sportiv german de triatlon, i-a fost interzis accesul la un bufet all-you-can-eat din Bavaria după ce a mâncat aproape 100 de porţii de sushi într-o singură seară, relatează publicaţia germană The Local.

Pentru a avea acces la bufet, sportivul a plătit doar 15.90 de euro şi conform publicaţiei germane, era un client fidel al localului. Ultima porţie de sushi a fost, însă, prea mult, restaurantul cerându-i să plece. Nu a ajutat nici faptul că sportivul a băut doar ceai, în condiţiile în care vânzarea de alcool este principala sursă de venit a restaurantului în serile în care sunt organizate bufete all-you-can-eat.

O posibilă explicaţie pentru pofta excesivă a sportivului ar putea fi faptul că sportivul are o dietă specială, care prevede un post de 20 de ore, urmat de mese copioase. În plus, și porţiile restaurantului sunt destul de mici, imaginile oferite de TripAdvisor arătând câte două-trei bucăţi de sushi per farfurie.

Între timp, sportivul, care s-a ales și cu porecla de "sushi man", și-a cerut scuze pentru consumul excesiv de sushi și a promis că pe viitor va avea mai multa grijă cu privire la cât mănâncă.

