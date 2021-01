Un pui de tigru alb s-a născut la o grădină zoologică din Nicaragua. VIDEO

Venirea pe lume a lui Nieve reprezintă prima naştere a unui pui din această specie extrem de rară într-o grădină zoologică din America Centrală.

Nieve, care cântărea la naştere 954 de grame, a fost respinsă de mama ei, iar în prezent trebuie hrănită la trei ore, de această sarcină ocupându-se chiar soţia directorului grădinii zoologice.

Născută "cu probleme respiratorii şi o răceală uşoară, Nieve este tratată acum cu medicamente", a declarat directorul Eduardo Sacasa.

Părinţii lui Nieve sunt doi tigri cu blana în culorile obişnuite, însă puiul este purtătorul genelor bunicului său, un tigru alb, a declarat directorul grădinii zoologice pentru AFP.

Extrem de rar, tigrul alb îşi datorează aspectul unei mutaţii genetice naturale a tigrului bengalez şi nu a mai fost văzut în sălbăticie din anii '50, în India.

Tigrii sunt o specie clasificată "pe cale de dispariţie" de către Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii, care estimează numărul lor actual la 3.800 de exemplare, comparativ cu 100.000 în urmă cu un secol, a precizat Sacasa.

În prezent, în lume există doar circa 300 de tigri albi, care trăiesc în grădini zoologice, cu precădere în Statele Unite, Germania, Franţa şi Mexic.

