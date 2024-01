Un om al străzii din SUA a salvat cinci căței găsiți la marginea unei străzi și i-a dus la un adăpost: Să li se dea o șansă

În primă fază, îngrijitorii au crezut că se confruntă cu un nou caz de nepăsare din partea unor oameni iresponsabili. Însă, alături de cățeluși au găsit și o scrisoare despre impresionanta lor poveste.

Cei cinci pui de câine au fost găsiți dimineața de angajați la ușa adăpostului. Erau într-o cutie de carton, zgribuliți. Lângă ei, și o scrisoare, prin care cel care-i adusese își justifica gestul.

Jackie Peery, directoarea adăpostului: „Iată ce scria în bilet: Vă rog, ajutați-mă! Am găsit acești căței. Din păcate, alături de ei am găsit și o cățelușă fără stăpân, pe care obișnuiam adesea să o hrănesc. Era moartă, la marginea drumului. Îmi pare rău că i-am lăsat așa, dar eu însumi sunt fără adăpost și nu îmi permit să am grijă de ei. Mi se sfâșie inima pentru ei și pentru mama lor. Vreau doar să li se dea șansa pe care mama lor, la fel ca mine, nu a primit-o niciodată.”

Înduioșați, cei de la adăpost au făcut publică povestea. Ca urmare, au primit nenumărate solicitări de adopție pentru simpaticii patrupezi, dar și mesaje prin care oameni se ofereau să-l ajute și pe salvatorul câinilor. Doar că persoana respectivă nu a lăsat vreun indiciu despre locul în care putea fi găsită.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 20-01-2024 08:33