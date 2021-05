Un nou simptom al infectării cu Covid-19. Ce semne pot apărea pe unghiile de la mâini. FOTO

„Unghiile Covid” se manifestă prin linii verticale și deschise la culoare apărute pe unghiile de la mâini, conform profesorului Tim Spector, citat de The Sun.

„Unghiile tale arată ciudat? Unghiile COVID sunt recunoscute pe măsură ce unghia se recuperează după infecție, iar în momentul creșterii formează o linie alba vertical. Poate să apară fără iritații pe piele asociate și să pară inofensivă”, a spus Tim Spector, coordonatorul aplicației Zoe Symptom Study.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc