Un model celebru a fost dat afară din Luvru, din cauza ținutei provocatoare. „Lasă nuditatea pentru dormitor”

Un model din Australia susține că un gardian i-a interzis accesul în muzeul Luvru din Paris din cauza ținutei provocatoare pe care o purta în acel moment.

Într-o postare pe Instagram, tânăra în vârstă de 25 de ani le-a povestit celor 247.000 de fani că nu a fost lăsată să intre în muzeu din cauza hainelor pe care le purta. Astfel, Newsha Syeh s-a declarat „îndurerată” de decizie, susținând că s-a simțit umilită de atitudinea angajatului, informează Daily Mail.

„A făcut cele mai oribile și dezgustătoare gesturi și expresii faciale, m-a înjurat, iar în ochii lui se citea ura atunci când m-a oprit la intrare. Sunt devastată, pentru că aveam impresia că Luvru nu mai are această regulă arhaică”, a scris ea.

Din imaginile postate pe rețelele de socializare se poate observa că poartă o rochie cu decolteu adânc și transparentă în partea inferioară.

„Am mai fost la Luvru înainte. E superb. Acolo se află multe portrete și statui cu femei dezbrăcate, așa că mi s-a părut ridicol că un angajat poate fi așa ofensat și dezgustat de trupul unei femei. Dacă eram într-o biserică, aș fi înțeles și m-aș fi îmbrăcat adecvat. Am tendința să mă îmbrac puțin rebel, dar am fost născută într-o țară în care femeile puteau fi arestate și dacă își arătau părul, așa că mă bucur de libertatea pe care alte țări mi-o oferă. În cele din urmă, m-a lăsat să intru în muzeu, dar doar după ce mi-am pus pe mine paltonul, deși era foarte cald. După aceea, nu m-am mai putut bucura, așa că am plecat din muzeu”, a mai spus ea.

Deși pe site-ul muzeului nu există un regulament în ceea ce privește codul vestimentar, turiștilor li se interzice să poarte costume de baie, să intre în instituție desculți sau să fie dezbrăcați.

Ținuta vedetei de pe Instagram a fost criticată de unii dintre fani.

„Mă bucur că nu te-au lăsat înăuntru. Există un loc și un timp pentru toate, dar cu siguranță că nu era locul potrivit pentru ținuta ta. Dă dovadă de puțin respect față de propria persoană și față de locurile pe care le vizitezi. Lasă nuditatea parțială pentru cluburi și pentru dormitor”.

„Ținuta e complet inadecvată pentru Luvru. Este un loc mai serios. Ești o femeie frumoasă, n-ai nevoie de asemenea haine ca să te exprimi. Reprezinți tot ce e teribil și narcisist la vedetele de pe Instagram. Zici că ești îmbrăcată ca-n districtul roșu.”

