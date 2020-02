Un incendiu violent a mistuit trei case din Bacău. „Sărea, ziceai că e dinamită”

Un incendiu puternic a mistuit, joi seară, trei gospodarii din judeţul Bacău. Proprietarii au reuşit să fugă la timp din calea flăcărilor, dar n-au mai putut salva mare lucru din bunuri.

Casele nu erau asigurate, iar paguba depăşeşte 50.000 de euro. Oamenii cred că focul ar fi pornit de la un scurtcircuit produs la o maşină veche, parcată într-una dintre curţi.

Când a pornit vâlvătaia, vecinii au sărit să ajute cu găleţi cu apă, însă focul s-a extins repede, de la lemnul folosit la construcţia caselor.

Aurel Leonte, vecin: „A luat foc de la un grajd. Ardea şi era învelit cu internită. Sărea internita ziceai că e dinamită. Am luat un furtun lung şi am găsit oleacă de apă de am ţinut până au apărut pompierii.”

Proprietarii uneia dintre case sunt plecaţi la muncă în străinătate, iar mama lor a fost anunţată că s-a petrecut nenorocirea. Din gospodărie nu a mai rămas nimic.

25 de pompieri au luptat cu flăcările mai bine de două ore.

Gabriel Hodorog - ISU Bacău: „Detaşamentul Moineşti a intervenit cu 5 autospeciale de lucru cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la 3 gospodarii cu anexele aferente.”

Proprietarii afectaţi de incendiu s-au mutat la copii, până vor reface casele. O echipă de specialişti ISU trebuie să stabilească acum cu exactitate de la ce a pornit incendiul.