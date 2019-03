Un cântăreț român a fost violat și jefuit în Londra. De ce fugise din țară. FOTO

Facebook.com

Un cântăreț de origine română, care a plecat din țară din cauza atacurilor homofobe, a mărturisit că a fost violat și jefuit în Londra, unde se stabilise pentru o viață mai bună.

Constantin a emigrat în Marea Britanie în 2010 fără niciun ban în buunar. Tânărul a povestit pentru Daily Mail că mai mulți bărbați bogați i-au solicitat favoruri sexuale și l-au amenințat cu moartea dacă nu se supune.

„Oameni foarte bogați veneau noaptea în parc, unde mă agresau fizic și psihic”, a declarat Constantin. „Îmi amintesc că purtau bijuterii și ceasuri scumpe. M-au obligat să fac lucruri cu care nu am fost de acord, apoi m-au amnințat că mă vor ucide și că voi fi deportat. A fost cea mai groaznică parte a vieții mele”.



Cântărețul a mai precizat că de multe ori a vrut să-și pună capăt zilelor din cauza abuzurilor repetate.

„La un moment dat m-am opus și am încercat să scap, însă unul dintre bărbați m-a imobilizat la pământ apoi m-a împins în lac. Era mieul nopții, iar apa era extrem de rece”.

De asemenea, Constantin a mai mărturist că a fost jefuit, iar pentru a supraviețui fura sandwich-uri din magazine.

Autoritățile i-au oferit șansa de a se întoarce în România, însă cântărețul a refuzat din cauza atacurilor homofobe.

Cea mai cunoscută melodie a cântărețului este "One boy from a little town", care are, în prezent, peste un milion de vizualizări pe Youtube.