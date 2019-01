Un câine a ajutat o ambulanță să ajungă la stăpânul său care a leșinat în stradă. VIDEO

Proprietarul câinelui s-a prăbușit pe o alee din Yuncheng, China, iar locuitorii din zonă i-au sărit în ajutor și au chemat serviciile de urgență. Omul era alături de câinele său când a căzut la pământ.

Medicii au ajuns imediat la fața locului, însă au fost ghidați de câinele victimei. Animalul a așteptat medicii în mijlocul străzii pentru a-i conduce la stăpânul său.

Gestul câinelui a fost surprins de camera de bord de pe ambulanță.

Animalul a așteptat ambulanța, după care, la vederea acesteia a luat-o la fugă, determinându-i pe salvatori să îl urmeze. În goana spre omul aflat inconștient la pământ, câinele privea mereu înapoi pentru a vedea dacă ambulanța îl urmează.

”După ce s-a asigurat că îl urmărim, câinele a început să alerge și mai tare” a declarat medicul Jiang Xu.

Câinele a condus ambulanța la mulțimea de oameni care îl înconjura pe stăpânul său. Bărbatul a fost dus la spital iar starea sa de sănătate este bună. Jiang a spus că omul a leșinat din cauza cantității mari de alcool pe care o consumase.

Imaginele cu animalul salvator au ajuns virale, iar internauții au fost uimiți de loialitatea și inteligența animalului.

”Cum poate un câine să recunoască o ambulanță? Asta este ceva uimitor”, a scris un internaut.

”Ce animal inteligent și loial”, a scris o altă persoană.

