Un bărbat și-a scos cei 20 de șerpi la plimbare în parc. Reptilele sunt animalele lui de companie

Unii dintre locuitorii care se aflau în acel moment în parcul Barshaw din Renfrewshire au fost uimiți să vadă cei 20 de șerpi plimbându-se alături de proprietarul lor, relatează heraldscotland.com.

Pe grupul de Facebook „Friends of Barshaw Park”, mai multe persoane au scris că un bărbat își aduce șerpii în parcul respectiv, amplasat în orașul Paisley, și îi lasă să se încălzească la soare.

Okay, make sure you're sitting down for this one.

Someone has been bringing their pet snakes into my local park. And the response from everyone is...that's fine? pic.twitter.com/ckdnRfqpBm