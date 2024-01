Un bărbat din Iași a aruncat în drum sicriul dezgropat al unui copil și a dat foc cimitirului

Un bărbat de 48 de ani din comuna Mogoșești a speriat întreaga comunitate după ce a aruncat într-un șanț din sat sicriul gol, dezgropat, al unui copil, după care a dat foc cimitirului, scrie Ziarul de Iași.

Inițial, oamenii îngroziți au crezut că bărbatul a dezgropat copilul și l-a aruncat și pe acesta, o dată cu sicriul.

„Toţi oamenii spun că a furat un mort şi l-a aruncat printr-un şanţ. Nu se ştie unde e. Doar sicriul a fost găsit. Este acelaşi nebun cu dungă roşie pe buletin care a mai luat cruci şi a mai distrus morminte, toţi zic că nu au ce să îi facă, dar nu e normal.

Stăm cu frică. Îşi bate joc de morţi. Dacă e nebun îl lăsăm să facă ce vrea ? Mai umblă şi cu cuţitul la 4 dimineaţa şi îi sperie pe navetişti. Nimeni nu face nimic”, a declarat o săteancă.

”Eu din prima știam că e opera acestui cetățean”

Ulterior, primărița Rodica Popa a spus că bărbatul nu a dezgropat copilul mort, ci doar a furat sicriul de la slujba de deshumare de 7 ani și l-a aruncat apoi într-un șanț pentru a speria oamenii.

„A avut loc un incendiu acum aproximativ două săptămâni la cimitir. Au fost pompierii, au fost băieţii din echipa de la situaţii de urgenţă, au venit echipaje de poliţie, am fost şi eu acolo.

Focul nu a fost atât de extins, l-au anihilat imediat pompierii, au fost 2-3 maşini, şi în momentul în care aceştia au terminat de stins focul, cu toţii ne-am retras spre sat, coborând prin faţa cimitirului de pe Galata. Pe partea dreaptă a cimitirului, am văzut acest sicriu.

Ştiind că trebuia să aibă loc o înmormântare chiar în ziua aia în cimitir, am zis să ne întoarcem înapoi acolo, să vedem de unde e sicriul. Am sunat şi la părinte. Eu din prima ştiam că e opera acestui cetăţean, el creează astfel de probleme”, a declarat Rodica Popa.

”L-a aruncat ca să ne sperie. De asta a dat și foc”

„L-a aruncat ca să ne sperie. De asta a dat şi foc. A doua zi l-am chemat la primărie. A spus că l-a luat pentru că «nu trebuia» lăsat acolo. Şi eu l-am întrebat, «dar unde trebuia lăsat?».

Deci el a fost internat de mai multe ori la Psihiatrie, însă nu îl ţin mai mult de trei zile pentru că nu este asigurat. Când nu bea se poate discuta normal cu el, însă aflat sub influenţa băuturilor alcoolice este periculos.

Este vulnerabil din toate punctele de vedere, agresiv. Poliţiştii au intervenit de foarte multe ori, s-au săturat de el. Noi am încercat să îl ajutăm, am încercat să îi facem o pensie pe caz de boală, însă are tulburări de comportament doar pe baza consumului de alcool. Nu ştiu dacă nu este provocat şi de alte persoane, cert este că facem tot posibilul să îl ţinem sub control”, a mai spus primărița din Mogoșești.

