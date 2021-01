Un bărbat beat din Florida a furat un bar plutitor. Reacția autorităților

Un bărbat beat din Florida a fost arestat, după ce a fost prins în timp ce se afla pe un bar plutitor, care ar fi fost furat chiar de el, a anunțat Garda de Coastă a SUA.

„Nu beți și nu luați barca!”, se arăta în postarea autorităților de pe Twitter.



#BreakingNews????@USCG Station Key West crews recovered a reportedly stolen tiki hut boat near Hawk's Channel. The person aboard showed signs of intoxication and was taken into custody by @MyFWC. Don't drink and boat! #Partnerships #BUI #LawEnforcement pic.twitter.com/taecIufV0j